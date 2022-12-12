https://ria.ru/20221212/razvitie-1838150884.html
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года - РИА Новости, 12.12.2022
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года
В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:01
2022-12-12T18:01
2022-12-12T18:01
калужская область
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша."Президентом страны обозначена главная задача — улучшение жизни людей. Несмотря на новые экономические реалии, ее решение остается приоритетом для нас. Это главная цель стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Сегодня этот документ принят", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что документ прошел широкое общественное обсуждение.Правительство Калужской области сообщает, что на заседании, где была утверждена стратегия, заместитель губернатора Владимир Попов подчеркнул, что основная цель развития региона на два ближайших десятилетия – укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства. Владимир Попов назвал четыре стратегических приоритета, обозначенные в стратегии-2040."Прежде всего, это социальное благополучие. Оно предполагает совершенствование рынка труда и образования, обеспечение высоких стандартов качества жизни. Высокотехнологичное лидерство позволит провести трансформацию промышленности через привлечение новых инвесторов, повышение технологической автономности и поддержку роста инновационного сектора", - говорится в сообщении областного правительства.Инвестиционная открытость предусматривает формирование новых логистических цепочек и локализаций производств. Четвертый приоритет – территориальная пересборка. Её задача – интеграция с московской агломерацией, развитие скоростного транспортного сообщения с Москвой и современных городских центров, отмечает областное правительство."К 2040 году по сравнению с 2021 годом численность населения возрастет на 143 тысячи человек и достигнет 1,150 миллиона человек. Повышение уровня жизни позволит сократить уровень бедности в 1,8 раза. Валовой региональный продукт возрастет в 2,6 раза, в планах увеличение выпуска сельхозпродукции в 2,9 раза, внешнеторгового оборота в 1,9 раза, а инвестиций – 3,4 раза", - информирует правительство региона.Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем со стратегией будут сверяться все отраслевые и муниципальные программы и концепции.
https://ria.ru/20221121/dokhody-1833185298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года
Калужский губернатор Шапша утвердил стратегию развития региона до 2040 года
КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости.
В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил
губернатор Владислав Шапша.
"Президентом страны обозначена главная задача — улучшение жизни людей. Несмотря на новые экономические реалии, ее решение остается приоритетом для нас. Это главная цель стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Сегодня этот документ принят", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что документ прошел широкое общественное обсуждение.
Правительство Калужской области сообщает, что на заседании, где была утверждена стратегия, заместитель губернатора Владимир Попов
подчеркнул, что основная цель развития региона на два ближайших десятилетия – укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства. Владимир Попов назвал четыре стратегических приоритета, обозначенные в стратегии-2040.
"Прежде всего, это социальное благополучие. Оно предполагает совершенствование рынка труда и образования, обеспечение высоких стандартов качества жизни. Высокотехнологичное лидерство позволит провести трансформацию промышленности через привлечение новых инвесторов, повышение технологической автономности и поддержку роста инновационного сектора", - говорится в сообщении
областного правительства.
Инвестиционная открытость предусматривает формирование новых логистических цепочек и локализаций производств. Четвертый приоритет – территориальная пересборка. Её задача – интеграция с московской агломерацией, развитие скоростного транспортного сообщения с Москвой
и современных городских центров, отмечает областное правительство.
"К 2040 году по сравнению с 2021 годом численность населения возрастет на 143 тысячи человек и достигнет 1,150 миллиона человек. Повышение уровня жизни позволит сократить уровень бедности в 1,8 раза. Валовой региональный продукт возрастет в 2,6 раза, в планах увеличение выпуска сельхозпродукции в 2,9 раза, внешнеторгового оборота в 1,9 раза, а инвестиций – 3,4 раза", - информирует правительство региона.
Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем со стратегией будут сверяться все отраслевые и муниципальные программы и концепции.