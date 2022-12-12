Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221212/razvitie-1838150884.html
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года - РИА Новости, 12.12.2022
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года
В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:01
2022-12-12T18:01
калужская область
владислав шапша
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582855168_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_eadb47ea926bc84290f0aeed07efbea3.jpg
КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша."Президентом страны обозначена главная задача — улучшение жизни людей. Несмотря на новые экономические реалии, ее решение остается приоритетом для нас. Это главная цель стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Сегодня этот документ принят", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что документ прошел широкое общественное обсуждение.Правительство Калужской области сообщает, что на заседании, где была утверждена стратегия, заместитель губернатора Владимир Попов подчеркнул, что основная цель развития региона на два ближайших десятилетия – укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства. Владимир Попов назвал четыре стратегических приоритета, обозначенные в стратегии-2040."Прежде всего, это социальное благополучие. Оно предполагает совершенствование рынка труда и образования, обеспечение высоких стандартов качества жизни. Высокотехнологичное лидерство позволит провести трансформацию промышленности через привлечение новых инвесторов, повышение технологической автономности и поддержку роста инновационного сектора", - говорится в сообщении областного правительства.Инвестиционная открытость предусматривает формирование новых логистических цепочек и локализаций производств. Четвертый приоритет – территориальная пересборка. Её задача – интеграция с московской агломерацией, развитие скоростного транспортного сообщения с Москвой и современных городских центров, отмечает областное правительство."К 2040 году по сравнению с 2021 годом численность населения возрастет на 143 тысячи человек и достигнет 1,150 миллиона человек. Повышение уровня жизни позволит сократить уровень бедности в 1,8 раза. Валовой региональный продукт возрастет в 2,6 раза, в планах увеличение выпуска сельхозпродукции в 2,9 раза, внешнеторгового оборота в 1,9 раза, а инвестиций – 3,4 раза", - информирует правительство региона.Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем со стратегией будут сверяться все отраслевые и муниципальные программы и концепции.
https://ria.ru/20221121/dokhody-1833185298.html
https://ria.ru/20221110/tovarooborot-1830600083.html
https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582855168_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_923065f036ddf2882695a7837e790b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав шапша, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область
18:01 12.12.2022
 
В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года

Калужский губернатор Шапша утвердил стратегию развития региона до 2040 года

© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
Прохожие на улице Калуги - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Прохожие на улице Калуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Президентом страны обозначена главная задача — улучшение жизни людей. Несмотря на новые экономические реалии, ее решение остается приоритетом для нас. Это главная цель стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Сегодня этот документ принят", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что документ прошел широкое общественное обсуждение.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 19:24Калужская область
Доходы бюджета Калужской области увеличатся на пять миллиардов рублей
Правительство Калужской области сообщает, что на заседании, где была утверждена стратегия, заместитель губернатора Владимир Попов подчеркнул, что основная цель развития региона на два ближайших десятилетия – укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства. Владимир Попов назвал четыре стратегических приоритета, обозначенные в стратегии-2040.
"Прежде всего, это социальное благополучие. Оно предполагает совершенствование рынка труда и образования, обеспечение высоких стандартов качества жизни. Высокотехнологичное лидерство позволит провести трансформацию промышленности через привлечение новых инвесторов, повышение технологической автономности и поддержку роста инновационного сектора", - говорится в сообщении областного правительства.
Въезд в Калугу - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 18:42Калужская область
Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос почти в три раза
Инвестиционная открытость предусматривает формирование новых логистических цепочек и локализаций производств. Четвертый приоритет – территориальная пересборка. Её задача – интеграция с московской агломерацией, развитие скоростного транспортного сообщения с Москвой и современных городских центров, отмечает областное правительство.
"К 2040 году по сравнению с 2021 годом численность населения возрастет на 143 тысячи человек и достигнет 1,150 миллиона человек. Повышение уровня жизни позволит сократить уровень бедности в 1,8 раза. Валовой региональный продукт возрастет в 2,6 раза, в планах увеличение выпуска сельхозпродукции в 2,9 раза, внешнеторгового оборота в 1,9 раза, а инвестиций – 3,4 раза", - информирует правительство региона.
Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем со стратегией будут сверяться все отраслевые и муниципальные программы и концепции.
Дом Гончаровой на улице Воскресенской в Калуге - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 17:38Калужская область
В Калужской области приняли стратегию развития туризма до 2030 года
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала