https://ria.ru/20221212/razvitie-1838150884.html

В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года

В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года - РИА Новости, 12.12.2022

В Калужской области утвердили стратегию развития региона до 2040 года

В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:01

2022-12-12T18:01

2022-12-12T18:01

калужская область

владислав шапша

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582855168_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_eadb47ea926bc84290f0aeed07efbea3.jpg

КАЛУГА, 12 дек – РИА Новости. В Калужской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2040 года, сообщил губернатор Владислав Шапша."Президентом страны обозначена главная задача — улучшение жизни людей. Несмотря на новые экономические реалии, ее решение остается приоритетом для нас. Это главная цель стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Сегодня этот документ принят", - написал Шапша в своем Telegram-канале, отметив, что документ прошел широкое общественное обсуждение.Правительство Калужской области сообщает, что на заседании, где была утверждена стратегия, заместитель губернатора Владимир Попов подчеркнул, что основная цель развития региона на два ближайших десятилетия – укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства. Владимир Попов назвал четыре стратегических приоритета, обозначенные в стратегии-2040."Прежде всего, это социальное благополучие. Оно предполагает совершенствование рынка труда и образования, обеспечение высоких стандартов качества жизни. Высокотехнологичное лидерство позволит провести трансформацию промышленности через привлечение новых инвесторов, повышение технологической автономности и поддержку роста инновационного сектора", - говорится в сообщении областного правительства.Инвестиционная открытость предусматривает формирование новых логистических цепочек и локализаций производств. Четвертый приоритет – территориальная пересборка. Её задача – интеграция с московской агломерацией, развитие скоростного транспортного сообщения с Москвой и современных городских центров, отмечает областное правительство."К 2040 году по сравнению с 2021 годом численность населения возрастет на 143 тысячи человек и достигнет 1,150 миллиона человек. Повышение уровня жизни позволит сократить уровень бедности в 1,8 раза. Валовой региональный продукт возрастет в 2,6 раза, в планах увеличение выпуска сельхозпродукции в 2,9 раза, внешнеторгового оборота в 1,9 раза, а инвестиций – 3,4 раза", - информирует правительство региона.Губернатор подчеркнул, что в дальнейшем со стратегией будут сверяться все отраслевые и муниципальные программы и концепции.

https://ria.ru/20221121/dokhody-1833185298.html

https://ria.ru/20221110/tovarooborot-1830600083.html

https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владислав шапша, калужская область