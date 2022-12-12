https://ria.ru/20221212/psikhopat-1837181450.html
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 12.12.2022
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
2022-12-12T12:00
2022-12-12T12:00
2022-12-12T12:00
страхи
наталья лосева
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837461170_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_762a913e889e6f5cdec9d499f4a7f17d.png
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
audio/mpeg
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
audio/mpeg
Историю героини Виктории разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837461170_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_62de8761a29b6dc0b11bffddadf112a3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?