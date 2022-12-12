https://ria.ru/20221212/psikhopat-1837181450.html

Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"

Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 12.12.2022

Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"

Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?

2022-12-12T12:00

2022-12-12T12:00

2022-12-12T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы" Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека? audio/mpeg

Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы" Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека? audio/mpeg

Историю героини Виктории разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио