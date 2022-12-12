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Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 12.12.2022
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Страхи
Страх — это нормально! Он — отличный союзник, нужно просто суметь с ним договориться. Пятый сезон подкаста посвящен детским травмам, их проработке и тому, как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. Ведущая и гости найдут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.
https://ria.ru/20221212/psikhopat-1837181450.html
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 12.12.2022
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
2022-12-12T12:00
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страхи
наталья лосева
психология
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Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
audio/mpeg
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
audio/mpeg
Историю героини Виктории разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
12:00 12.12.2022
 

Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Боялась жестокого отца-психопата. "Страхи/Детские травмы"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Отец Виктории — психопат. Героиню в детстве много ругали, никогда не хвалили. Любое поведение ребенка — положительное или отрицательное — вызывало гнев. Мать сделать ничего не могла, глава семьи угрожал и ей. Чувство страха, с которым Виктория выросла, не покидает до сих пор. Как избавиться от груза прошлого и простить близкого человека?
Историю героини Виктории разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихология
 
 
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