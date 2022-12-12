15:47 12.12.2022 (обновлено: 16:31 12.12.2022)
СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией
СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек и готовит съемку для провокации против России
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 дек — РИА Новости. СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.
По его словам, местных жителей обвинили в "связях с Москвой".
"По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения", — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что сейчас сотрудники Службы безопасности Украины готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане — "жертвы российских репрессий".
Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
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Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России по итогам референдумов, проведенных в конце сентября. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.