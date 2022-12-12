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СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/provokatsiya-1838099381.html
СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией
СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 12.12.2022
СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией
СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:47
2022-12-12T16:31
специальная военная операция на украине
россия
служба безопасности украины
сергей суровикин
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир путин
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 дек — РИА Новости. СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.По его словам, местных жителей обвинили в "связях с Москвой".Источник уточнил, что сейчас сотрудники Службы безопасности Украины готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане — "жертвы российских репрессий".Эвакуацию жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра провели в октябре-ноябре из-за риска обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России по итогам референдумов, проведенных в конце сентября. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html
https://ria.ru/20221208/sevastopol-1837122593.html
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россия, служба безопасности украины, сергей суровикин, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Служба безопасности Украины, Сергей Суровикин, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
15:47 12.12.2022 (обновлено: 16:31 12.12.2022)
 
СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией

СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек и готовит съемку для провокации против России

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией
Сотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 дек — РИА Новости. СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.
По его словам, местных жителей обвинили в "связях с Москвой".

"По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения", — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что сейчас сотрудники Службы безопасности Украины готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане — "жертвы российских репрессий".
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Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
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Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России по итогам референдумов, проведенных в конце сентября. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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