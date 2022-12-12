https://ria.ru/20221212/provokatsiya-1838099381.html

СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией

СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 12.12.2022

СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией

СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:47

2022-12-12T15:47

2022-12-12T16:31

специальная военная операция на украине

россия

служба безопасности украины

сергей суровикин

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир путин

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 дек — РИА Новости. СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.По его словам, местных жителей обвинили в "связях с Москвой".Источник уточнил, что сейчас сотрудники Службы безопасности Украины готовят постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что убитые граждане — "жертвы российских репрессий".Эвакуацию жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра провели в октябре-ноябре из-за риска обострения ситуации на линии боевого соприкосновения.Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России по итогам референдумов, проведенных в конце сентября. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html

https://ria.ru/20221208/sevastopol-1837122593.html

https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838035343.html

россия

украина

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, служба безопасности украины, сергей суровикин, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин