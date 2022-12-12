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В сельской школе Дагестана учитель ударил двух учеников
В сельской школе Дагестана учитель ударил двух учеников - РИА Новости, 12.12.2022
В сельской школе Дагестана учитель ударил двух учеников
Учитель школы в Ахтынском районе Дагестана ударил двух учеников, следователи проводят проверку по обстоятельствам произошедшего, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:48
2022-12-12T14:48
2022-12-12T14:49
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Учитель школы в Ахтынском районе Дагестана ударил двух учеников, следователи проводят проверку по обстоятельствам произошедшего, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.По предварительным данным, 43-летний учитель физкультуры в неустановленное время, находясь в спортивном зале Ахтынской средней образовательной школы №2, несколько раз ударил рукой двух несовершеннолетних учеников этого учреждения."По информации, размещенной в СМИ, о применении учителем в Ахтынской средней образовательной школе №2 физической силы в отношении учащихся проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
14:48 12.12.2022 (обновлено: 14:49 12.12.2022)
В сельской школе Дагестана учитель ударил двух учеников
В сельской школе Дагестана учитель физкультуры ударил двух учеников, проводится проверка