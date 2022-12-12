https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html

"Ее тело нашли на полу". Что произошло в отделе полиции на Алтае

"Ее тело нашли на полу". Что произошло в отделе полиции на Алтае - РИА Новости, 12.12.2022

"Ее тело нашли на полу". Что произошло в отделе полиции на Алтае

Алтайские следователи разбираются в деле 53-летней Светланы Ачугуновой, погибшей в полиции. Экспертиза показала, что причина смерти — сердечный приступ, однако... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:00

2022-12-12T09:59

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Алтайские следователи разбираются в деле 53-летней Светланы Ачугуновой, погибшей в полиции. Экспертиза показала, что причина смерти — сердечный приступ, однако родные обнаружили на теле около 20 повреждений. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.Прерванный звонокУголовное дело не хотели заводить — отказывали два раза. Теперь в ближайшее время могут предъявить обвинения.Вечером 26 июля этого года, около восьми часов, в полицию Горно-Алтайска обратилась жительница коммунальной квартиры и сообщила, что пьяная соседка — Светлана Ачугунова — ведет себя неадекватно. Приехавший вскоре наряд отвез ее в отдел и поместил в камеру."Света звонила мне днем, — вспоминает сестра Ачугуновой Ганна. — Трезвая, жаловалась на соседей, но разговор резко оборвался. Словно кто-то выхватил мобильник из рук. Мы с племянником сразу отправились в город (они живут в деревне. — Прим. ред.). Приехали, когда ее уже увезли. В комнате царил бардак: на полу валялись телефон и кошелек, на стенах — капли крови, на ковре — замытые следы бурого цвета".В полиции, ближе к двум часам ночи, женщина почувствовала себя плохо и попросила доставить ее в больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, однако госпитализировать не стали. Около семи утра во время очередного обхода полицейские увидели Ачугунову на полу. Она не дышала. Приехавшие во второй раз врачи лишь диагностировали смерть.Проблемы с сердцемВскрытие показало, что причиной смерти стала алкогольная кардиомиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью. Поэтому и не возбудили дело. Родственников это не устроило."Из сестры сделали алкашку, хотя у нее никогда не было проблем ни со спиртным, ни с сердцем, — возмущается Ганна. — Да и этилового спирта в крови не обнаружили. Света всю жизнь проработала в школе учителем и, как представитель малых народностей, рано вышла на пенсию. Ухаживала за престарелыми родителями, помогала другим пенсионерам. Времени для пьянок просто не было".Забрав тело из морга, родственники обратили внимание на многочисленные раны на туловище, руках и ногах. Похороны решили отложить, труп отправили на экспертизу."Полицейские в момент задержания никаких повреждений не заметили, — говорит юрист и правозащитник Георгий Солдатов. — В отделе, по их словам, тоже ничего особенного не происходило. Допустим, голову можно травмировать при падении с высоты собственного роста, но откуда взялись 17 ран на туловище?"Правозащитники ознакомились с видеозаписями из отдела. Часть съемки — с десяти вечера до полвторого ночи — оказалась удалена.Солдатов отмечает и другие странности: следователи не осмотрели место происшествия и не опросили соседей, а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесли за несколько дней до получения результатов вскрытия. "Мы считаем, что Светлану жестоко избили, — добавляет юрист. — Только непонятно где: дома или в полиции".Родным Ачугуновой подозрителен также беспорядок в комнате, что Светлане было несвойственно. Настораживают и частые конфликты с соседом — бывшим сотрудником правоохранительных органов. Именно ему, кстати, полицейские первому сообщили о кончине пенсионерки."Старые раны"В республиканском управлении МВД не отрицают: "имевшая внешние признаки алкогольного опьянения" Ачугунова, находясь в камере, почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую."В больнице врачи выдали справку, что противопоказаний для содержания в специальном помещении не выявлено, — объясняют полицейские. — Пенсионерку отвезли обратно в отдел. Кровоподтеки и ссадины, по заключению эксперта, образовались за несколько суток до гибели".Так или иначе, но в октябре руководство горно-алтайского отдела СК направило материалы на доследование. Тогда эта история и попала в поле зрения сначала местных, а затем и федеральных СМИ.В республиканском управлении Следственного комитета РИА Новости сообщили, что уголовное дело завели по статье 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".По словам Ганны, сотрудники СК повторно допрашивают родственников, полицейских и соседей. Также ждут результаты дополнительных медицинских и технических экспертиз, в том числе по удаленному фрагменту видеозаписи. Если выяснится, что в гибели Ачугуновой все же есть виновные, им грозит до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836414834.html

россия

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)