МИД: Москва не получает результатов по доступу сельхозпродукции из России
Замглавы МИД: Москва не получает результатов по доступу сельхозпродукции из России
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва пока не получает конкретных, существенных результатов по беспрепятственному доступу сельхозпродукции и удобрений из России.
"Мы считаем, что, будучи частью единого пакета, абсолютно необходимо обеспечить прогресс в реализации второй части пакета меморандума между Россией и секретариатом ООН. Он предусматривал обеспечение беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений из России. Пока конкретных, существенных результатов не получаем", - заявил Вершинин в интервью российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
По его словам, Москва отмечает "усилия секретариата ООН, но нужны конкретные результаты, о чем не раз говорилось".
"Это касается ресвифтинга Россельхозбанка, обеспечения страховок и финансовых транзакций, которые покрывают сельскохозяйственный экспорт из России. В этом плане мы будем продолжать работать с представителями ООН, чтобы меморандум выполнялся и приносил конкретные результаты в интересах тех благородных целей, которые легли в основу этой инициативы, а именно в обеспечении продовольственной безопасности в мире, в первую очередь наибеднейших стран", - подчеркнул он.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.