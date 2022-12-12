https://ria.ru/20221212/produktsiya-1837969035.html

МИД: Москва не получает результатов по доступу сельхозпродукции из России

МИД: Москва не получает результатов по доступу сельхозпродукции из России - РИА Новости, 12.12.2022

МИД: Москва не получает результатов по доступу сельхозпродукции из России

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва пока не получает конкретных, существенных результатов по беспрепятственному доступу сельхозпродукции и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:13

2022-12-12T10:13

2022-12-12T10:13

россия

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

стамбул

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экономика

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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва пока не получает конкретных, существенных результатов по беспрепятственному доступу сельхозпродукции и удобрений из России."Мы считаем, что, будучи частью единого пакета, абсолютно необходимо обеспечить прогресс в реализации второй части пакета меморандума между Россией и секретариатом ООН. Он предусматривал обеспечение беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений из России. Пока конкретных, существенных результатов не получаем", - заявил Вершинин в интервью российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.По его словам, Москва отмечает "усилия секретариата ООН, но нужны конкретные результаты, о чем не раз говорилось"."Это касается ресвифтинга Россельхозбанка, обеспечения страховок и финансовых транзакций, которые покрывают сельскохозяйственный экспорт из России. В этом плане мы будем продолжать работать с представителями ООН, чтобы меморандум выполнялся и приносил конкретные результаты в интересах тех благородных целей, которые легли в основу этой инициативы, а именно в обеспечении продовольственной безопасности в мире, в первую очередь наибеднейших стран", - подчеркнул он.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221212/zerno-1837967712.html

https://ria.ru/20221209/prodovolstvie-1837648684.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), стамбул, сергей вершинин, москва, экономика