https://ria.ru/20221212/prisutstvie-1838200427.html

Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине

Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине - РИА Новости, 12.12.2022

Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине

США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:25

2022-12-12T22:25

2022-12-12T22:43

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине. Чиновник воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения в сфере безопасности.Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем вооружений.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей рябков, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато