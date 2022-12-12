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Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине - РИА Новости, 12.12.2022
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Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине
Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине - РИА Новости, 12.12.2022
Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине
США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:25
2022-12-12T22:43
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине. Чиновник воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения в сфере безопасности.Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем вооружений.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей рябков, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Рябков, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО
22:25 12.12.2022 (обновлено: 22:43 12.12.2022)
 
Пентагон продолжит пересматривать уровень военного присутствия на Украине

Представитель Пентагона: США продолжат пересмотр военного присутствия на Украине

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране", - сказал американский чиновник на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине. Чиновник воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения в сфере безопасности.
Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем вооружений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 21:06Специальная военная операция на Украине
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей РябковСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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