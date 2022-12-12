https://ria.ru/20221212/prioritety-1837943277.html

Байден в разговоре с Зеленским заявил о приоритетах укреплять ПВО Украины

Байден в разговоре с Зеленским заявил о приоритетах укреплять ПВО Украины - РИА Новости, 12.12.2022

Байден в разговоре с Зеленским заявил о приоритетах укреплять ПВО Украины

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины, говорится в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:58

2022-12-12T03:58

2022-12-12T09:09

владимир зеленский

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины, говорится в опубликованном сообщении Белого дома."Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности", — говорится в заявлении.Кроме того, американский президент приветствовал заявление Зеленского о готовности к "справедливому миру", основанному на "фундаментальных принципах" Устава ООН.Телефонный разговор Байдена и Зеленского, как отметили в Белом доме, состоялся в воскресенье.

https://ria.ru/20221202/pvo-1835747244.html

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украина

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владимир зеленский, джо байден, в мире, сша, украина, вашингтон (штат), оон