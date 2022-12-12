https://ria.ru/20221212/prigozhin-1838005123.html

Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 12.12.2022

Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" не снимает с себя ответственности за действия Павла Николина, подозреваемого в обстреле... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:00

2022-12-12T12:00

2022-12-12T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

новошахтинск

евгений пригожин

ростовская область

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" не снимает с себя ответственности за действия Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске, а сам он написал поручительство и "готов забрать его обратно на фронт".Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку", — приводит пресс-служба слова бизнесмена.Пригожин подчеркнул, что руководство ЧВК "Вагнер" никоим образом не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина. "Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт", — добавил бизнесмен.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранил одного из них и скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Стрелком оказался Павел Николин, по данным Следственного комитета, судимый за кражу и разбой. Сам задержанный заявил журналистам, что служил в ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20221209/novoshakhtinsk-1837419072.html

https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html

новошахтинск

ростовская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, новошахтинск, евгений пригожин, ростовская область, чвк "вагнер"