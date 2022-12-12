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Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/prigozhin-1838005123.html
Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске
Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 12.12.2022
Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" не снимает с себя ответственности за действия Павла Николина, подозреваемого в обстреле... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:00
2022-12-12T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
новошахтинск
евгений пригожин
ростовская область
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" не снимает с себя ответственности за действия Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске, а сам он написал поручительство и "готов забрать его обратно на фронт".Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку", — приводит пресс-служба слова бизнесмена.Пригожин подчеркнул, что руководство ЧВК "Вагнер" никоим образом не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина. "Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт", — добавил бизнесмен.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранил одного из них и скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Стрелком оказался Павел Николин, по данным Следственного комитета, судимый за кражу и разбой. Сам задержанный заявил журналистам, что служил в ЧВК "Вагнер".
https://ria.ru/20221209/novoshakhtinsk-1837419072.html
https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html
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безопасность, новошахтинск, евгений пригожин, ростовская область, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новошахтинск, Евгений Пригожин, Ростовская область, ЧВК "Вагнер"
12:00 12.12.2022 (обновлено: 14:49 12.12.2022)
 
Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

Пригожин готов забрать на фронт стрелявшего по полиции в Новошахтинске экс-бойца "Вагнера"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области
Бойцы ЧВК Вагнер в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" не снимает с себя ответственности за действия Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске, а сам он написал поручительство и "готов забрать его обратно на фронт".
Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске
9 декабря, 11:22
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
"Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку", — приводит пресс-служба слова бизнесмена.
Пригожин подчеркнул, что руководство ЧВК "Вагнер" никоим образом не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина.
"Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт", — добавил бизнесмен.
Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранил одного из них и скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Стрелком оказался Павел Николин, по данным Следственного комитета, судимый за кражу и разбой. Сам задержанный заявил журналистам, что служил в ЧВК "Вагнер".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:19
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовошахтинскЕвгений ПригожинРостовская областьЧВК "Вагнер"
 
 
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