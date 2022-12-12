https://ria.ru/20221212/priangare-1838090619.html

В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ

В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ - РИА Новости, 12.12.2022

В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ

В следующем году в Иркутской области планируется возвести 6 школ, один из объектов за счет инвестора построят на севере региона в городе Усть-Куте, сообщил... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:17

2022-12-12T15:17

2022-12-12T15:17

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

усть-кут

братск

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ИРКУТСК, 12 дек – РИА Новости. В следующем году в Иркутской области планируется возвести 6 школ, один из объектов за счет инвестора построят на севере региона в городе Усть-Куте, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на пресс-конференции в понедельник.Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования обсуждались в рамках пресс-конференции губернатора Приангарья Игоря Кобзева."На следующий год в регионе планируется начать строительство шести школ. Один из объектов планируется возвести в Усть-Куте. Это будет новое здание средней школы №7. Объект построят за счет инвестора, в настоящее время проект проходит необходимое согласование", - сообщил Кобзев.По проекту школа в Усть-Куте будет состоять из пяти блоков, общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В учебном заведении предусмотрены амфитеатр, спортзал, столовая, библиотека, музыкальные классы, пассажирский лифт, гараж для школьного автобуса.Также губернатор сообщил о завершении ремонта одного из блоков школы №8 в поселке Сухой города Братска. В здании укрепили фундамент, усилили перекрытия, заменили кровлю, водосточную систему, сантехнику, электропроводку. Финансирование работ велось за счет средств благотворительного фонда "Илим-Гарант". Игорь Кобзев отметил, что привести в порядок все здания учебного заведения поможет реализация федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Перед администрацией Братска поставлена задача в короткие сроки подготовить проектно-сметную документацию для участия в отборе по федеральной программе.

https://realty.ria.ru/20221125/uchastok-1834214788.html

https://ria.ru/20221101/obekty-1828432194.html

иркутская область

усть-кут

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутская область, игорь кобзев, усть-кут, братск