В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ
Губернатор Кобзев: в Иркутской области в 2023 году планируют начать строить шесть школ
Строительство. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 дек – РИА Новости. В следующем году в Иркутской области планируется возвести 6 школ, один из объектов за счет инвестора построят на севере региона в городе Усть-Куте, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на пресс-конференции в понедельник.
Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования обсуждались в рамках пресс-конференции губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
"На следующий год в регионе планируется начать строительство шести школ. Один из объектов планируется возвести в Усть-Куте. Это будет новое здание средней школы №7. Объект построят за счет инвестора, в настоящее время проект проходит необходимое согласование", - сообщил Кобзев.
По проекту школа в Усть-Куте будет состоять из пяти блоков, общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В учебном заведении предусмотрены амфитеатр, спортзал, столовая, библиотека, музыкальные классы, пассажирский лифт, гараж для школьного автобуса.
Также губернатор сообщил о завершении ремонта одного из блоков школы №8 в поселке Сухой города Братска. В здании укрепили фундамент, усилили перекрытия, заменили кровлю, водосточную систему, сантехнику, электропроводку. Финансирование работ велось за счет средств благотворительного фонда "Илим-Гарант". Игорь Кобзев отметил, что привести в порядок все здания учебного заведения поможет реализация федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Перед администрацией Братска поставлена задача в короткие сроки подготовить проектно-сметную документацию для участия в отборе по федеральной программе.