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В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ - РИА Новости, 12.12.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20221212/priangare-1838090619.html
В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ
В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ - РИА Новости, 12.12.2022
В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ
В следующем году в Иркутской области планируется возвести 6 школ, один из объектов за счет инвестора построят на севере региона в городе Усть-Куте, сообщил... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:17
2022-12-12T15:17
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
усть-кут
братск
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ИРКУТСК, 12 дек – РИА Новости. В следующем году в Иркутской области планируется возвести 6 школ, один из объектов за счет инвестора построят на севере региона в городе Усть-Куте, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на пресс-конференции в понедельник.Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования обсуждались в рамках пресс-конференции губернатора Приангарья Игоря Кобзева."На следующий год в регионе планируется начать строительство шести школ. Один из объектов планируется возвести в Усть-Куте. Это будет новое здание средней школы №7. Объект построят за счет инвестора, в настоящее время проект проходит необходимое согласование", - сообщил Кобзев.По проекту школа в Усть-Куте будет состоять из пяти блоков, общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В учебном заведении предусмотрены амфитеатр, спортзал, столовая, библиотека, музыкальные классы, пассажирский лифт, гараж для школьного автобуса.Также губернатор сообщил о завершении ремонта одного из блоков школы №8 в поселке Сухой города Братска. В здании укрепили фундамент, усилили перекрытия, заменили кровлю, водосточную систему, сантехнику, электропроводку. Финансирование работ велось за счет средств благотворительного фонда "Илим-Гарант". Игорь Кобзев отметил, что привести в порядок все здания учебного заведения поможет реализация федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Перед администрацией Братска поставлена задача в короткие сроки подготовить проектно-сметную документацию для участия в отборе по федеральной программе.
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иркутская область, игорь кобзев, усть-кут, братск
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев, Усть-Кут, Братск
15:17 12.12.2022
 
В Приангарье в 2023 году запланировали строительство шести школ

Губернатор Кобзев: в Иркутской области в 2023 году планируют начать строить шесть школ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ИРКУТСК, 12 дек – РИА Новости. В следующем году в Иркутской области планируется возвести 6 школ, один из объектов за счет инвестора построят на севере региона в городе Усть-Куте, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на пресс-конференции в понедельник.
Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования обсуждались в рамках пресс-конференции губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
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"На следующий год в регионе планируется начать строительство шести школ. Один из объектов планируется возвести в Усть-Куте. Это будет новое здание средней школы №7. Объект построят за счет инвестора, в настоящее время проект проходит необходимое согласование", - сообщил Кобзев.
По проекту школа в Усть-Куте будет состоять из пяти блоков, общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В учебном заведении предусмотрены амфитеатр, спортзал, столовая, библиотека, музыкальные классы, пассажирский лифт, гараж для школьного автобуса.
Также губернатор сообщил о завершении ремонта одного из блоков школы №8 в поселке Сухой города Братска. В здании укрепили фундамент, усилили перекрытия, заменили кровлю, водосточную систему, сантехнику, электропроводку. Финансирование работ велось за счет средств благотворительного фонда "Илим-Гарант". Игорь Кобзев отметил, что привести в порядок все здания учебного заведения поможет реализация федеральной программы по модернизации школьных систем образования. Перед администрацией Братска поставлена задача в короткие сроки подготовить проектно-сметную документацию для участия в отборе по федеральной программе.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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На севере Приангарья возводят два инфраструктурных объекта
 
Иркутская областьИркутская областьИгорь КобзевУсть-КутБратск
 
 
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