https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

"Как нам жить дальше?" Францию захлестнула волна насилия

"Как нам жить дальше?" Францию захлестнула волна насилия - РИА Новости, 12.12.2022

"Как нам жить дальше?" Францию захлестнула волна насилия

Во Франции — рекордное число преступлений, связанных с насилием. Причем чаще всего закон нарушают беженцы из Африки, нередко без документов, нелегалы. Смогут ли РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:09

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ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Во Франции — рекордное число преступлений, связанных с насилием. Причем чаще всего закон нарушают беженцы из Африки, нередко без документов, нелегалы. Смогут ли французы обуздать незаконных мигрантов и восстановить порядок — разбиралось РИА Новости.Резонансное убийствоВ октябре Францию потрясло убийство в Париже 12-летней Лолы Давье 24-летней уроженкой Алжира. На допросе преступница рассказала, как заманила девочку в квартиру сестры, надругалась над ней, задушила, а потом, уже мертвую, изрубила ножом. Тело выбросила в мусорный контейнер.У этой алжирки не было разрешения на проживание во Франции. Она должна была покинуть страну еще в августе. Люди требуют наказать тех, кто не депортировал убийцу вовремя."Нарушение миграционной системы может убивать", — заявил по этому поводу один из лидеров партии "Республиканцы" сенатор Брюно Ретайо.В октябре в столичном пригороде Курнёв задержали 24-летнего выходца из Румынии. Средь бела дня в парке он зарезал 74-летнего пенсионера. В полиции его хорошо знают: привлекался за воровство, нападения и сексуальные домогательства. Недавно вышел из тюрьмы — с предписанием немедленно покинуть Францию и больше не возвращаться.А месяцем ранее в городке Порник на западном побережье пожилой мужчина обратил внимание на двух подозрительных молодых людей у соседнего дома. Заподозрив кражу, попытался сфотографировать их автомобиль. Те набросились на него с ножом и молотком. Пенсионер скончался в больнице. Через несколько дней одного преступника задержали. Бразилец, известный правоохранительным органам по другим делам, "импульсивный и жестокий головорез". Вид на жительство у него давно истек.Изнасилования как повседневностьСМИ и соцсети постоянно сообщают о нападениях на женщин. И, как правило, это связано с мигрантами."Нелегал из Конго изнасиловал в больнице двух пациенток в возрасте 70 и 78 лет. Спустя два дня надругался над двенадцатилетней девочкой. Это стало частью нашей повседневной жизни", — возмущается один из лидеров партии "Отвоевание" Марион Марешаль. Причем произошло это во вполне благополучном парижском пригороде Нантер.Недавно 34-летней парижанке лет стало плохо в кафе. Ее отвезли в больницу. Согласно материалам следствия, возле бара около нее терся молодой мигрант. Когда скорая уехала, он лег на землю, изобразил алкогольную кому и спустя час попал в тот же стационар. Отыскал женщину и попытался изнасиловать. Та пришла в себя, на ее крики прибежали санитары и отпугнули злоумышленника.Он попался при попытке расплатиться в магазине украденной у этой женщины кредиткой. Представился 22-летним иорданцем, документов нет, зато есть несколько предписаний на депортацию. Известен полиции под тринадцатью разными именами: его арестовывали за кражи, хранение краденого, употребление наркотиков и попытку изнасилования несовершеннолетней.В середине ноября в местечке Мож-сюр-Луар на западе страны женщина в инвалидном кресле возвращалась домой из магазина. С ней разговорились двое африканцев, один из них начал приставать. Спустя два дня француженка заявила в полицию об изнасиловании. Подозреваемых установили — гвинейцы из центра подготовки к добровольному возвращению на родину.Будет только хужеПодобных историй много. И связано это прежде всего с непоследовательной миграционной политикой властей.С одной стороны — безопасность, с другой — давление левых и табу. Вот показательный пример. В Нанте трое пьяных суданцев избили и изнасиловали женщину прямо на улице. Адвокат жертвы от ее имени выступила с заявлением: потерпевшая "настаивает на глубокой и непоколебимой приверженности гуманистическим идеалам, связанным с приемом беженцев" и "отвергает простую и ошибочную связь между миграцией и преступными деяниями". Позже выяснилось, что адвокат проходила на местных выборах по списку мэра-социалистки Нанта Джоанны Роллан.С 2012-го по 2019-й власти выписали около миллиона OQTF — обязательств покинуть территорию Франции. Уехали только 130 тысяч. Остальные остались.Система не справляется. Не хватает кадров. Процедуры затягиваются до бесконечности, а в законах множество лазеек для обхода. И постоянное противодействие левых, считающих своим долгом нелегалов защитить.Кто-то, конечно, уезжает. Но таких все меньше: в 2011-м было 16,7%, в 2021-м — 5,7%. При Саркози не выполнялось шесть из десяти уведомлений, при Макроне — девять.Страны Северной Африки не соглашаются на групповые рейсы и очень неохотно выдают консульские разрешения на возврат граждан, которые там попросту не нужны. А преступники готовы на многое, чтобы остаться: лучше сидеть во французской тюрьме, чем в алжирской или марокканской.С января по июль прошлого года, согласно данным правительства, планировали отправить на родину 7,7 тысячи алжирцев. Выслали только 22. Хотя Макрон не раз говорил, что страна будет избавляться от каждого иностранца, нарушившего закон.Власти обещают, что ситуацию изменит очередной закон по усилению борьбы с нелегальной иммиграцией, который парламент рассмотрит в начале следующего года. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, это "самые жесткие" меры. Но сколько их уже было раньше, а все становится только хуже.Поэтому OQTF остается символом бессилия миграционной политики, которую, согласно недавнему опросу института изучения общественного мнения CSA, считают провальной восемь из десяти французов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/frantsiya-1828434140.html

https://ria.ru/20220711/frantsiya-1801739897.html

https://ria.ru/20191102/1560523229.html

https://ria.ru/20221112/migranty-1831107839.html

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в мире, эммануэль макрон, франсуа олланд, николя саркози, франция, париж