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В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html
В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины
В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины - РИА Новости, 12.12.2022
В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины
Свыше тысячи обращений о "неправомерных действиях" военных формирований Украины поступили в адрес омбудсмена ЛНР, сообщила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:12
2022-12-12T13:12
специальная военная операция на украине
виктория сердюкова
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше тысячи обращений о "неправомерных действиях" военных формирований Украины поступили в адрес омбудсмена ЛНР, сообщила на брифинге в понедельник уполномоченная по правам человека в республике Виктория Сердюкова."Более тысячи обращений к нам только лишь поступило о неправомерных действиях военных формирований Украины, которые выразились в уничтожении как гражданской инфраструктуры, социальных объектов, так и непосредственно жилья наших граждан" - рассказала омбудсмен.По ее словам, "это реальные истории": например, украинские танки подъезжали к жилым домам и уничтожали их, зная, что там не находятся военные подразделения."В них проживают гражданские люди, которые используют белую одежду, белыми флагами демонстрировали свое пребывание в данных домах", - отметила Сердюкова.
https://ria.ru/20221209/prestupleniya-1837441691.html
украина
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виктория сердюкова, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Виктория Сердюкова, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:12 12.12.2022
 
В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины

Омбудсмен ЛНР Сердюкова получила более тысячи обращений о военных преступлениях Украины

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше тысячи обращений о "неправомерных действиях" военных формирований Украины поступили в адрес омбудсмена ЛНР, сообщила на брифинге в понедельник уполномоченная по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
"Более тысячи обращений к нам только лишь поступило о неправомерных действиях военных формирований Украины, которые выразились в уничтожении как гражданской инфраструктуры, социальных объектов, так и непосредственно жилья наших граждан" - рассказала омбудсмен.
По ее словам, "это реальные истории": например, украинские танки подъезжали к жилым домам и уничтожали их, зная, что там не находятся военные подразделения.
"В них проживают гражданские люди, которые используют белую одежду, белыми флагами демонстрировали свое пребывание в данных домах", - отметила Сердюкова.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВиктория СердюковаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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