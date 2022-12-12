https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html

В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины

В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины - РИА Новости, 12.12.2022

В ЛНР получили более тысячи обращений о военных преступлениях Украины

Свыше тысячи обращений о "неправомерных действиях" военных формирований Украины поступили в адрес омбудсмена ЛНР, сообщила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:12

2022-12-12T13:12

2022-12-12T13:12

специальная военная операция на украине

виктория сердюкова

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше тысячи обращений о "неправомерных действиях" военных формирований Украины поступили в адрес омбудсмена ЛНР, сообщила на брифинге в понедельник уполномоченная по правам человека в республике Виктория Сердюкова."Более тысячи обращений к нам только лишь поступило о неправомерных действиях военных формирований Украины, которые выразились в уничтожении как гражданской инфраструктуры, социальных объектов, так и непосредственно жилья наших граждан" - рассказала омбудсмен.По ее словам, "это реальные истории": например, украинские танки подъезжали к жилым домам и уничтожали их, зная, что там не находятся военные подразделения."В них проживают гражданские люди, которые используют белую одежду, белыми флагами демонстрировали свое пребывание в данных домах", - отметила Сердюкова.

https://ria.ru/20221209/prestupleniya-1837441691.html

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виктория сердюкова, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины