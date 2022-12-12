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Пожар произошел в каучуковом цехе "Нижнекамскнефтехима"
Пожар произошел в каучуковом цехе "Нижнекамскнефтехима" - РИА Новости, 12.12.2022
Пожар произошел в каучуковом цехе "Нижнекамскнефтехима"
Пожар произошел в цехе по выделению каучуков компании "Нижнекамскнефтехим" в понедельник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:19
2022-12-12T16:19
2022-12-12T16:19
происшествия
россия
нижнекамск
нижнекамскнефтехим
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибур холдинг
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КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Пожар произошел в цехе по выделению каучуков компании "Нижнекамскнефтехим" в понедельник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."В 14.38 12 декабря поступило сообщение о пожаре в здании цеха по выделению каучуков в промышленной зоне Нижнекамска. Силы Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту. Площадь пожара устанавливается", - говорится в сообщении.По данным МЧС, самостоятельно из цеха вышли 72 человека, пострадавших, предварительно, нет.Как уточнил РИА Новости представитель компании, при возгорании сработали автоматические системы пожаротушения. Силами сотрудников пожарной службы предприятия и оперативных служб, прибывших на место, возгорание локализовано, его ликвидация продолжается.В результате инцидента пострадавших нет, угроза жизни и здоровью сотрудников предприятия и горожан отсутствует, добавил собеседник. Предприятие работает в штатном режиме. Начато внутреннее расследование причин пожара."Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске.
https://ria.ru/20221212/pozhar-1838010444.html
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происшествия, россия, нижнекамск, нижнекамскнефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибур холдинг, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Нижнекамск, Нижнекамскнефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сибур Холдинг, Республика Татарстан (Татарстан)
Пожар произошел в каучуковом цехе "Нижнекамскнефтехима"
В "Нижнекамскнефтехиме" произошел пожар в цехе по выделению каучуков