https://ria.ru/20221212/pozhar-1838105803.html
В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок
В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок - РИА Новости, 12.12.2022
В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в городе Хвалынске Саратовской области, в результате которого погибла РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:01
2022-12-12T16:01
2022-12-12T16:03
происшествия
роман бусаргин
саратовская область
хвалынск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в городе Хвалынске Саратовской области, в результате которого погибла пятилетняя девочка, а ее трехлетний брат попал в реанимацию, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в понедельник в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку. Губернатор Роман Бусаргин поручил организовать доставку пострадавшего мальчика на лечение в Саратов."По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"... В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств... Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибшей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, очаг пожара находился на балконе квартиры.
https://ria.ru/20221212/pozhar-1837961924.html
https://ria.ru/20221211/pozhar-1837913096.html
саратовская область
хвалынск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_132:0:1468:1002_1920x0_80_0_0_67b5bbc7c1e4e1e21b92187ef94400e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, роман бусаргин, саратовская область, хвалынск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Роман Бусаргин, Саратовская область, Хвалынск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:01 12.12.2022 (обновлено: 16:03 12.12.2022)
В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок
СК в Хвалынске завел дело после пожара, где один погиб ребенок и один пострадал