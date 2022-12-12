https://ria.ru/20221212/pozhar-1838105803.html

В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок

В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок - РИА Новости, 12.12.2022

В Саратовской области завели дело после пожара, где погиб ребенок

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в городе Хвалынске Саратовской области, в результате которого погибла РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:01

2022-12-12T16:01

2022-12-12T16:03

происшествия

роман бусаргин

саратовская область

хвалынск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg

САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в городе Хвалынске Саратовской области, в результате которого погибла пятилетняя девочка, а ее трехлетний брат попал в реанимацию, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в понедельник в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку. Губернатор Роман Бусаргин поручил организовать доставку пострадавшего мальчика на лечение в Саратов."По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"... В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств... Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибшей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, очаг пожара находился на балконе квартиры.

https://ria.ru/20221212/pozhar-1837961924.html

https://ria.ru/20221211/pozhar-1837913096.html

саратовская область

хвалынск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, роман бусаргин, саратовская область, хвалынск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)