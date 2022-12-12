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Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров - РИА Новости, 12.12.2022
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров
В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:31
2022-12-12T10:31
2022-12-12T13:21
происшествия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение кровли здания на площади 900 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.Общая площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС по Московской области.Пожар в ТЦ "СтройТракт" начался утром в понедельник. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на здание торгового центра.Пострадал один человек — охранник, пытавшийся тушить огонь до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.Сотрудников торгового центра эвакуировали.Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:31 12.12.2022 (обновлено: 13:21 12.12.2022)
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров
В Балашихе при пожаре в ТЦ "СтройТракт" частично обрушилась кровля
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение кровли здания на площади 900 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Общая площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС
по Московской области
.
Пожар в ТЦ "СтройТракт" начался утром в понедельник. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на здание торгового центра.
Пострадал один человек — охранник, пытавшийся тушить огонь до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.
Сотрудников торгового центра эвакуировали.
Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.