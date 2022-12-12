Рейтинг@Mail.ru
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/pozhar-1837976325.html
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров - РИА Новости, 12.12.2022
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров
В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:31
2022-12-12T13:21
происшествия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837993981_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_924baca45ef60b89ccf757ff88336d5c.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение кровли здания на площади 900 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.Общая площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС по Московской области.Пожар в ТЦ "СтройТракт" начался утром в понедельник. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на здание торгового центра.Пострадал один человек — охранник, пытавшийся тушить огонь до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.Сотрудников торгового центра эвакуировали.Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837993981_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_7743d04319135e0c8a551fdbed90172e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:31 12.12.2022 (обновлено: 13:21 12.12.2022)
 
Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров

В Балашихе при пожаре в ТЦ "СтройТракт" частично обрушилась кровля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПожар в торговом центре "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе
Пожар в торговом центре Стройтракт (Стройпарк) в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пожар в торговом центре "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение кровли здания на площади 900 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Общая площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС по Московской области.
Пожар в ТЦ "СтройТракт" начался утром в понедельник. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на здание торгового центра.
Пострадал один человек — охранник, пытавшийся тушить огонь до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.
Сотрудников торгового центра эвакуировали.
Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 10:34
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2017-2022 годах
 
ПроисшествияБалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала