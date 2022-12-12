https://ria.ru/20221212/pozhar-1837976325.html

Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров

Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров - РИА Новости, 12.12.2022

Кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров

В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:31

2022-12-12T10:31

2022-12-12T13:21

происшествия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В горящем торговом центре в подмосковной Балашихе частично обрушилась крыша, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение кровли здания на площади 900 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.Общая площадь возгорания увеличилась до десяти тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС по Московской области.Пожар в ТЦ "СтройТракт" начался утром в понедельник. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на здание торгового центра.Пострадал один человек — охранник, пытавшийся тушить огонь до приезда пожарных. У мужчины диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.Сотрудников торгового центра эвакуировали.Управление СК по Московской области начало расследование причин пожара, открыто уголовное дело.

https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html

балашиха

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происшествия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)