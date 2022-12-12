https://ria.ru/20221212/pozhar-1837966142.html

Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе

Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022

Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе

Сотрудник торгового центра пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:57

2022-12-12T09:57

2022-12-12T09:57

происшествия

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудник торгового центра пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадал охранник, у него ожоги верхних дыхательных путей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина пытался самостоятельно тушить огонь до прибытия пожарных подразделений.МЧС России сообщает, что площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров, борьбу с огнем ведут 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.

https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)