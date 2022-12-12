https://ria.ru/20221212/pozhar-1837966142.html
Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе
Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022
Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе
Сотрудник торгового центра пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:57
2022-12-12T09:57
2022-12-12T09:57
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сотрудник торгового центра пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадал охранник, у него ожоги верхних дыхательных путей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина пытался самостоятельно тушить огонь до прибытия пожарных подразделений.МЧС России сообщает, что площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров, борьбу с огнем ведут 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудник ТЦ пострадал при пожаре в Балашихе
Сотрудник ТЦ, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, пострадал при пожаре в Балашихе