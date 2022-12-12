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Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/potrebnosti-1838189847.html
Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике
Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике - РИА Новости, 12.12.2022
Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике
Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, говорится в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:40
2022-12-12T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
g7
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии."Мы будем продолжать координировать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя непосредственное внимание предоставлению Украине систем и средств противовоздушной обороны", - заявили авторы документа.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, g7, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, G7, НАТО
20:40 12.12.2022
 
Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике

Страны G7 договорились покрывать неотложные потребности Киева в военной технике

© AP Photo / Pool / Lukas BarthЛидеры стран "Большой семерки"
Лидеры стран Большой семерки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Лидеры стран "Большой семерки". Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.
"Мы будем продолжать координировать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя непосредственное внимание предоставлению Украине систем и средств противовоздушной обороны", - заявили авторы документа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 14:47
Зеленский присоединится к видеоконференции лидеров стран G7
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевG7НАТО
 
 
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