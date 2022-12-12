https://ria.ru/20221212/potrebnosti-1838189847.html

Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике

Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике - РИА Новости, 12.12.2022

Страны G7 договорились покрывать потребности Киева в военной технике

Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, говорится в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:40

2022-12-12T20:40

2022-12-12T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

киев

g7

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" договорились координировать свои усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии."Мы будем продолжать координировать наши усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя непосредственное внимание предоставлению Украине систем и средств противовоздушной обороны", - заявили авторы документа.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/konferentsiya-1838076675.html

украина

россия

киев

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, g7, нато