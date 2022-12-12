https://ria.ru/20221212/posol-1837944193.html

Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне

Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне - РИА Новости, 12.12.2022

Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне

Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, однако в полном разрыве отношений не заинтересованы обе стороны, заявил в беседе... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T04:25

2022-12-12T04:25

2022-12-12T07:30

андрей келин

карл iii

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великобритания

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, однако в полном разрыве отношений не заинтересованы обе стороны, заявил в беседе с "Известиями" посол России в Лондоне Андрей Келин.На вопрос о том, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какие-либо контакты с новым королем Британии Карлом III, Келин ответил: "Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством".Россия, отметил вместе с тем посол, сохраняет связи с британским МИД ради диалога. Он назвал разрыв дипотношений "самой крайней мерой", за которой следуют "военные отношения". Это не в интересах Лондона и Москвы, выразил уверенность Келин.В середине ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Москвой. Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, отмечали, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".

https://ria.ru/20221129/britaniya-1835146257.html

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андрей келин, карл iii, россия, великобритания, лондон