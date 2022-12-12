Рейтинг@Mail.ru
Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/posol-1837944193.html
Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне
Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне - РИА Новости, 12.12.2022
Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне
Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, однако в полном разрыве отношений не заинтересованы обе стороны, заявил в беседе... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:25
2022-12-12T07:30
андрей келин
карл iii
россия
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, однако в полном разрыве отношений не заинтересованы обе стороны, заявил в беседе с "Известиями" посол России в Лондоне Андрей Келин.На вопрос о том, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какие-либо контакты с новым королем Британии Карлом III, Келин ответил: "Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством".Россия, отметил вместе с тем посол, сохраняет связи с британским МИД ради диалога. Он назвал разрыв дипотношений "самой крайней мерой", за которой следуют "военные отношения". Это не в интересах Лондона и Москвы, выразил уверенность Келин.В середине ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Москвой. Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, отмечали, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".
https://ria.ru/20221129/britaniya-1835146257.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей келин, карл iii, россия, великобритания, лондон
Андрей Келин, Карл III, Россия, Великобритания, Лондон
04:25 12.12.2022 (обновлено: 07:30 12.12.2022)
 
Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне

Посол в Британии Келин: королевской семье запретили общаться с дипломатами из России

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, однако в полном разрыве отношений не заинтересованы обе стороны, заявил в беседе с "Известиями" посол России в Лондоне Андрей Келин.
На вопрос о том, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какие-либо контакты с новым королем Британии Карлом III, Келин ответил: "Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством".
Россия, отметил вместе с тем посол, сохраняет связи с британским МИД ради диалога. Он назвал разрыв дипотношений "самой крайней мерой", за которой следуют "военные отношения". Это не в интересах Лондона и Москвы, выразил уверенность Келин.
"Что касается восстановления, все будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это все придет", - добавил он.
В середине ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Москвой.
Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, отмечали, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 22:44Специальная военная операция на Украине
Посольство России: у британских властей не хватает мужества осуждать ВСУ
 
Андрей КелинКарл IIIРоссияВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала