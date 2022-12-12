04:25 12.12.2022 (обновлено: 07:30 12.12.2022)
Посол России: королевской семье запретили иметь дело с дипмиссией в Лондоне
Посол в Британии Келин: королевской семье запретили общаться с дипломатами из России
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, однако в полном разрыве отношений не заинтересованы обе стороны, заявил в беседе с "Известиями" посол России в Лондоне Андрей Келин.
На вопрос о том, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какие-либо контакты с новым королем Британии Карлом III, Келин ответил: "Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством".
Россия, отметил вместе с тем посол, сохраняет связи с британским МИД ради диалога. Он назвал разрыв дипотношений "самой крайней мерой", за которой следуют "военные отношения". Это не в интересах Лондона и Москвы, выразил уверенность Келин.
"Что касается восстановления, все будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это все придет", - добавил он.
В середине ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Москвой.
Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, отмечали, что сейчас не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".