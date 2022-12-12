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В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022
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В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле
В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022
В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:31
2022-12-12T14:31
сша
россия
виктор бут
бриттни грайнер
абу-даби
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера ответил, что все необходимые процедуры были выполнены."Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, писала ли Грайнер прошение о помиловании.Восьмого декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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сша, россия, виктор бут, бриттни грайнер, абу-даби, дмитрий песков, владимир путин, в мире
США, Россия, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
14:31 12.12.2022
 
В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле

Песков заявил, что в помиловании Грайнер все необходимые процедуры были выполнены

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби
Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости
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Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера ответил, что все необходимые процедуры были выполнены.
"Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, писала ли Грайнер прошение о помиловании.
Восьмого декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 22:50
В Белом доме не смогли объяснить, почему Грайнер обменяли раньше Фогеля
 
СШАРоссияВиктор БутБриттни ГрайнерАбу-ДабиДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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