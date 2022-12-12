https://ria.ru/20221212/pomilovanie-1838069274.html
В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле
В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022
В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:31
2022-12-12T14:31
2022-12-12T14:31
сша
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виктор бут
бриттни грайнер
абу-даби
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера ответил, что все необходимые процедуры были выполнены."Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, писала ли Грайнер прошение о помиловании.Восьмого декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле
Песков заявил, что в помиловании Грайнер все необходимые процедуры были выполнены