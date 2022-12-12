https://ria.ru/20221212/pomilovanie-1838069274.html

В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле

В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022

В помиловании Грайнер все было сделано по закону, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:31

2022-12-12T14:31

2022-12-12T14:31

сша

россия

виктор бут

бриттни грайнер

абу-даби

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера ответил, что все необходимые процедуры были выполнены."Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, писала ли Грайнер прошение о помиловании.Восьмого декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221211/fogel-1837928861.html

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абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, виктор бут, бриттни грайнер, абу-даби, дмитрий песков, владимир путин, в мире