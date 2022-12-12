https://ria.ru/20221212/poltava-1838129934.html

В Полтавской области возобновили стабилизационные отключения света

В Полтавской области возобновили стабилизационные отключения света - РИА Новости, 12.12.2022

В Полтавской области возобновили стабилизационные отключения света

Полтавская область Украины 12 декабря вернулась к стабилизационным почасовым отключениям света в связи с получением больших суточных лимитов потребления... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:56

2022-12-12T16:56

2022-12-12T16:56

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укрэнерго

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Полтавская область Украины 12 декабря вернулась к стабилизационным почасовым отключениям света в связи с получением больших суточных лимитов потребления электроэнергии, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин."Полтавщина вернулась к графику отключений света +4/-2 (четыре часа свет есть, два - отсутствует- ред.). Это удалось сделать, потому что третий день область получает большие суточные лимиты потребления электроэнергии от "Укрэнерго" – до 470 МВт. Большинство жителей региона обеспечены электроснабжением согласно графику почасовых отключений", - заявил Лунин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он также призвал продолжать "экономить электроэнергию в каждом доме", поскольку до сих пор продолжаются работы по восстановлению энергосистемы. Чиновник отметил, что перед облэнерго стоит две "ключевые задачи": объективное и справедливое распределение электричества между бытовыми потребителями и предприятиями, второе - восстановить работу диспетчерского центра, так как администрация региона "не обязана выполнять функцию колл-центра" вместо обэнерго.Ранее в Полтавской области действовали аварийные и экстренные графики отключений электроэнергии. При этом власти приняли решение исключить котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1837979560.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, украина, укрэнерго