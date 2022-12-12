В Полтавской области возобновили стабилизационные отключения света
Глава Полтавской ОГА Лунин сообщил о возобновлении стабилизационных отключений света
Лампы. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Полтавская область Украины 12 декабря вернулась к стабилизационным почасовым отключениям света в связи с получением больших суточных лимитов потребления электроэнергии, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.
"Полтавщина вернулась к графику отключений света +4/-2 (четыре часа свет есть, два - отсутствует- ред.). Это удалось сделать, потому что третий день область получает большие суточные лимиты потребления электроэнергии от "Укрэнерго" – до 470 МВт. Большинство жителей региона обеспечены электроснабжением согласно графику почасовых отключений", - заявил Лунин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также призвал продолжать "экономить электроэнергию в каждом доме", поскольку до сих пор продолжаются работы по восстановлению энергосистемы. Чиновник отметил, что перед облэнерго стоит две "ключевые задачи": объективное и справедливое распределение электричества между бытовыми потребителями и предприятиями, второе - восстановить работу диспетчерского центра, так как администрация региона "не обязана выполнять функцию колл-центра" вместо обэнерго.
Ранее в Полтавской области действовали аварийные и экстренные графики отключений электроэнергии. При этом власти приняли решение исключить котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.
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