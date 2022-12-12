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Нападавших на Булюка накажут по законам военного времени, заявил Сальдо - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/pokushenie-1838196662.html
Нападавших на Булюка накажут по законам военного времени, заявил Сальдо
Нападавших на Булюка накажут по законам военного времени, заявил Сальдо - РИА Новости, 12.12.2022
Нападавших на Булюка накажут по законам военного времени, заявил Сальдо
Причастные к покушению на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка будут найдены и понесут наказание по законам военного... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:51
2022-12-12T21:51
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Причастные к покушению на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка будут найдены и понесут наказание по законам военного времени, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее в администрации Херсонской области сообщили РИА Новости о покушении на Булюка. Там подчеркнули, что он получил легкие ранения, и его жизни ничего не угрожает, однако в результате теракта погиб мирный житель."Сегодня в Скадовске был взорван автомобиль моего первого заместителя и верного соратника Виталия Булюка. К несчастью, в ходе теракта погиб мирный житель. Сам Виталий Викторович был ранен и госпитализирован в одно из медучреждений области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он подтвердил, что жизни и здоровью Булюка ничего не угрожает. Родным и близким погибшего будет оказана моральная и материальная поддержка, заверил Сальдо. "Сейчас правоохранители расследуют происшествие, проводят активные мероприятия. Лица, причастные к преступлению, будут найдены и понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20221207/volyk-1836868863.html
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происшествия, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо, Херсонская область
21:51 12.12.2022
 
Нападавших на Булюка накажут по законам военного времени, заявил Сальдо

Сальдо: причастные к покушению на Булюка будут наказаны по законам военного времени

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Причастные к покушению на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка будут найдены и понесут наказание по законам военного времени, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее в администрации Херсонской области сообщили РИА Новости о покушении на Булюка. Там подчеркнули, что он получил легкие ранения, и его жизни ничего не угрожает, однако в результате теракта погиб мирный житель.
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7 декабря, 09:57Специальная военная операция на Украине
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"Сегодня в Скадовске был взорван автомобиль моего первого заместителя и верного соратника Виталия Булюка. К несчастью, в ходе теракта погиб мирный житель. Сам Виталий Викторович был ранен и госпитализирован в одно из медучреждений области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подтвердил, что жизни и здоровью Булюка ничего не угрожает. Родным и близким погибшего будет оказана моральная и материальная поддержка, заверил Сальдо. "Сейчас правоохранители расследуют происшествие, проводят активные мероприятия. Лица, причастные к преступлению, будут найдены и понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - подчеркнул врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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