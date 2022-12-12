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В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/podderzhka-1838155550.html
В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации
В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации
Льготы, которые ранее были предусмотрены только семьям мобилизованных и добровольцев, теперь распространяются и на кадровых военных, если это военный по... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:13
2022-12-12T18:13
специальная военная операция на украине
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Льготы, которые ранее были предусмотрены только семьям мобилизованных и добровольцев, теперь распространяются и на кадровых военных, если это военный по контракту или от Росгвардии, а его жена и дети имеют прописку в Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.Уточняется, что в школах дети кадровых военных будут бесплатно получать завтраки, обеды, смогут бесплатно посещать кружки, секции и группы продленного дня. Родители детей младшего возраста освобождаются от оплаты детского сада, а также могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Бесплатными обеды будут и для студентов колледжей Подмосковья. В каждом муниципалитете региона работают центры помощи семьям мобилизованных, куда могут обратиться члены семей военных, отправившихся в зону спецоперации, отметила пресс-служба."За центрами закреплены социальные работники, психологи, юристы, волонтёры. Обратившиеся сюда люди могут получить широкий спектр услуг – от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления необходимых документов. Им помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, разъяснят, какие меры поддержки положены семье и как их получить", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
18:13 12.12.2022
 
В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации

Власти Московской области расширили меры поддержки для семей участников спецоперации

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Льготы, которые ранее были предусмотрены только семьям мобилизованных и добровольцев, теперь распространяются и на кадровых военных, если это военный по контракту или от Росгвардии, а его жена и дети имеют прописку в Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что в школах дети кадровых военных будут бесплатно получать завтраки, обеды, смогут бесплатно посещать кружки, секции и группы продленного дня. Родители детей младшего возраста освобождаются от оплаты детского сада, а также могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Бесплатными обеды будут и для студентов колледжей Подмосковья. В каждом муниципалитете региона работают центры помощи семьям мобилизованных, куда могут обратиться члены семей военных, отправившихся в зону спецоперации, отметила пресс-служба.
"За центрами закреплены социальные работники, психологи, юристы, волонтёры. Обратившиеся сюда люди могут получить широкий спектр услуг – от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления необходимых документов. Им помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, разъяснят, какие меры поддержки положены семье и как их получить", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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