https://ria.ru/20221212/podderzhka-1838155550.html

В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации

В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022

В Подмосковье расширили меры поддержки семей участников спецоперации

Льготы, которые ранее были предусмотрены только семьям мобилизованных и добровольцев, теперь распространяются и на кадровых военных, если это военный по... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:13

2022-12-12T18:13

2022-12-12T18:13

специальная военная операция на украине

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Льготы, которые ранее были предусмотрены только семьям мобилизованных и добровольцев, теперь распространяются и на кадровых военных, если это военный по контракту или от Росгвардии, а его жена и дети имеют прописку в Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.Уточняется, что в школах дети кадровых военных будут бесплатно получать завтраки, обеды, смогут бесплатно посещать кружки, секции и группы продленного дня. Родители детей младшего возраста освобождаются от оплаты детского сада, а также могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Бесплатными обеды будут и для студентов колледжей Подмосковья. В каждом муниципалитете региона работают центры помощи семьям мобилизованных, куда могут обратиться члены семей военных, отправившихся в зону спецоперации, отметила пресс-служба."За центрами закреплены социальные работники, психологи, юристы, волонтёры. Обратившиеся сюда люди могут получить широкий спектр услуг – от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления необходимых документов. Им помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, разъяснят, какие меры поддержки положены семье и как их получить", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)