https://ria.ru/20221212/podderzhka-1837990595.html
Поддержка выпускников ссузов из числа коренных народов вводится на Ямале
Поддержка выпускников ссузов из числа коренных народов вводится на Ямале - РИА Новости, 12.12.2022
Поддержка выпускников ссузов из числа коренных народов вводится на Ямале
Ряд мер поддержки выпускников средних специальных учебных заведений из числа коренных малочисленных народов Севера вводится в Ямало-Ненецком автономном округе... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:20
2022-12-12T11:20
2022-12-12T11:20
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Ряд мер поддержки выпускников средних специальных учебных заведений из числа коренных малочисленных народов Севера вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В регионе со следующего года вводится ряд мер поддержки выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом в ходе общения с журналистами в формате прямой линии сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.Так, новая мера вводится для ребят, получивших среднее специальное образование. В течение трех лет после окончания учебы им будут возмещать расходы за найм жилого помещения при трудоустройстве на Ямале в соответствии с полученной специальностью. Размер такой компенсации составит до 25 тысяч рублей в месяц, подчеркивает пресс-служба.Прорабатывается вопрос расширения круга получателей мер поддержки для студентов высших учебных заведений. В планах с 2023 года при получении высшего образования студентам-очникам из кочующих и малоимущих семей будут возмещать расходы за найм общежития в размере 24 тысячи рублей в год и выплачивать дополнительную социальную стипендию – 4500 рублей в месяц."Поддержка студентов из числа КМНС на Ямале носит системный характер. Уже усовершенствован грантовый механизм для получающих послевузовское образование. С этого года расширили категорию получателей грантов – теперь на них могут рассчитывать не только аспиранты, но и претенденты на ученую степень. Ежегодно по итогам конкурса молодым ученым вручается три гранта по 100 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.С лета 2022 года именная стипендия губернатора студентам-очникам из числа коренных народов вручается без ограничения квоты. Ранее она выплачивалась пяти студентам в полугодие, а во втором полугодии 2022 года новой возможностью воспользовались 54 отличника и "хорошиста".Решение этих задач согласуется с реализацией национального проекта "Образование", уточняют власти.
https://ria.ru/20221212/ozdorovlenie-1837987442.html
https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Ряд мер поддержки выпускников средних специальных учебных заведений из числа коренных малочисленных народов Севера вводится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В регионе со следующего года вводится ряд мер поддержки выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом в ходе общения с журналистами в формате прямой линии сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
", - говорится в сообщении.
Так, новая мера вводится для ребят, получивших среднее специальное образование. В течение трех лет после окончания учебы им будут возмещать расходы за найм жилого помещения при трудоустройстве на Ямале
в соответствии с полученной специальностью. Размер такой компенсации составит до 25 тысяч рублей в месяц, подчеркивает пресс-служба.
Прорабатывается вопрос расширения круга получателей мер поддержки для студентов высших учебных заведений. В планах с 2023 года при получении высшего образования студентам-очникам из кочующих и малоимущих семей будут возмещать расходы за найм общежития в размере 24 тысячи рублей в год и выплачивать дополнительную социальную стипендию – 4500 рублей в месяц.
"Поддержка студентов из числа КМНС на Ямале носит системный характер. Уже усовершенствован грантовый механизм для получающих послевузовское образование. С этого года расширили категорию получателей грантов – теперь на них могут рассчитывать не только аспиранты, но и претенденты на ученую степень. Ежегодно по итогам конкурса молодым ученым вручается три гранта по 100 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
С лета 2022 года именная стипендия губернатора студентам-очникам из числа коренных народов вручается без ограничения квоты. Ранее она выплачивалась пяти студентам в полугодие, а во втором полугодии 2022 года новой возможностью воспользовались 54 отличника и "хорошиста".
Решение этих задач согласуется с реализацией национального проекта "Образование", уточняют власти.