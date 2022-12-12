https://ria.ru/20221212/peskov-1838064399.html

Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков

Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022

Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков

Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:25

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александр вучич

косово

сербия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края. Президент Сербии Александр Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте напряженности в крае."Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены, абсолютно обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства, которые... были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к этой ситуации дело. То есть, для нас самое главное - это обеспечить интересы сербов и, конечно, мы за то, чтобы все-таки сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире, александр вучич, косово, сербия