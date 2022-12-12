https://ria.ru/20221212/peskov-1838064399.html
Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков
Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2022
Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков
Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:25
россия
в мире
александр вучич
косово
сербия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края. Президент Сербии Александр Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте напряженности в крае."Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены, абсолютно обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства, которые... были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к этой ситуации дело. То есть, для нас самое главное - это обеспечить интересы сербов и, конечно, мы за то, чтобы все-таки сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, александр вучич, косово, сербия
Россия, В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия
14:20 12.12.2022 (обновлено: 14:25 12.12.2022)
Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов, заявил Песков
Песков: Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирное решение конфликта
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия выступает за обеспечение прав косовских сербов и мирный характер урегулирования путем дипломатии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово
в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края. Президент Сербии Александр Вучич
призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте напряженности в крае.
"Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены, абсолютно обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства, которые... были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к этой ситуации дело. То есть, для нас самое главное - это обеспечить интересы сербов и, конечно, мы за то, чтобы все-таки сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями", - подчеркнул Песков.