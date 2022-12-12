https://ria.ru/20221212/peru-1838208439.html

Глава совета министров Перу призвал протестующих к диалогу

Глава совета министров Перу призвал протестующих к диалогу - РИА Новости, 12.12.2022

Глава совета министров Перу призвал протестующих к диалогу

Глава совета министров Перу Педро Ангуло призвал протестующих граждан к диалогу и соблюдению законов. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:59

2022-12-12T23:59

2022-12-12T23:59

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Глава совета министров Перу Педро Ангуло призвал протестующих граждан к диалогу и соблюдению законов.В понедельник правительство провело экстренное совещание на фоне растущих протестов в Перу после импичмента и задержания экс-президента Педро Кастильо.За каждым министром будет закреплена определенная зона конфликта, чтобы способствовать установлению диалога."Наш кабинет с момента назначения постоянно сталкивается с кризисной ситуацией, но мы при этом стараемся наладить сферы его работы", - отметил Ангуло.Протесты в Перу продолжаются уже несколько дней. Они начались после объявления импичмента и задержания Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса.Протестующие захватили два аэропорта, перекрыли дороги в восьми регионах, попытались захватить электроподстанцию в центральной части страны, нападают на автобусы, происходят частые столкновения с полицией. Среди правоохранителей и гражданских лиц есть пострадавшие. На данный момент известно о двух погибших.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Болуарте предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.

https://ria.ru/20221212/kastilo-1838202933.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу