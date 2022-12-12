https://ria.ru/20221212/peru-1837960524.html

В нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение

В нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение - РИА Новости, 12.12.2022

В нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение

Новый президент Перу Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов на фоне протестов в стране. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:19

2022-12-12T09:19

2022-12-12T09:26

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дина болуарте

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новый президент Перу Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов на фоне протестов в стране.Массовые протесты проходят во многих регионах Перу с требованием немедленного проведения выборов. По информации местных изданий, протесты сегодня проходят в Лиме, Апуримаке, Кахамарке, Арекипе, Ламбаеке, Ике и других регионах. Граждане Перу, профсоюзы и другие объединения протестуют против продолжения работы президента Дины Болуарте и ее правительства и требуют немедленного проведения президентских выборов, а также обвиняют их в неспособности к диалогу."Я объявляю о введении чрезвычайного положения в районах с высоким уровнем социальных конфликтов", - заявила Болуарте в сообщении для жителей страны. Трансляция велась на странице правительства Перу в социальной сети Facebook*.Ранее новый президент Перу предложила провести в стране досрочные выборы в апреле 2024 года.Радио RPP сообщало, что один человек погиб и более десяти пострадали в результате столкновений полиции и протестующих в аэропорту Андауайлас на юге Перу.В среду, 7 декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221208/impichment-1837098902.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, перу, дина болуарте