https://ria.ru/20221212/perekhod-1838170642.html
На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.12.2022
На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:02
2022-12-12T19:02
2022-12-12T19:02
дтп
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москва
авто
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Большой Косинской улице в районе дома 16 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.Уточняются, что движение в районе происшествия затруднено.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
В Москве на Косинской улице в районе дома 16 водитель сбил человека на пешеходном переходе