https://ria.ru/20221212/perekhod-1838170642.html

На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.12.2022

На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:02

2022-12-12T19:02

2022-12-12T19:02

дтп

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Большой Косинской улице в районе дома 16 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.Уточняются, что движение в районе происшествия затруднено.

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Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, москва, авто, россия