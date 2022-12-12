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На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.12.2022
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На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.12.2022
На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:02
2022-12-12T19:02
дтп
происшествия
москва
авто
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Большой Косинской улице в районе дома 16 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.Уточняются, что движение в районе происшествия затруднено.
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дтп, происшествия, москва, авто, россия
ДТП, Происшествия, Москва, Авто, Россия
19:02 12.12.2022
 
На востоке Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

В Москве на Косинской улице в районе дома 16 водитель сбил человека на пешеходном переходе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Косинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Большой Косинской улице в районе дома 16 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Уточняются, что движение в районе происшествия затруднено.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 17:12
На МКАД столкнулись пять машин
 
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