https://ria.ru/20221212/peregovory-1838207890.html
Россия и США на неделе проведут переговоры о судьбе Уилана
Россия и США на неделе проведут переговоры о судьбе Уилана - РИА Новости, 12.12.2022
Россия и США на неделе проведут переговоры о судьбе Уилана
США и РФ на текущей неделе проведут переговоры о судье осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:56
2022-12-12T23:56
2022-12-12T23:59
в мире
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сша
пол уилан
джейк салливан
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США и РФ на текущей неделе проведут переговоры о судье осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.По его словам, контакты пройдут на высоком уровне.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html
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в мире, россия, сша, пол уилан, джейк салливан, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Пол Уилан, Джейк Салливан, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
23:56 12.12.2022 (обновлено: 23:59 12.12.2022)
Россия и США на неделе проведут переговоры о судьбе Уилана
Помощник президента Салливан: Россия и США на неделе проведут переговоры о судьбе Уилана