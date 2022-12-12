https://ria.ru/20221212/peregovory-1838067185.html
Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам
Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам - РИА Новости, 12.12.2022
Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам
Неизвестно, чтобы США поощряли Киев к каким-либо мирным переговорам, никаких запросов на разговор на высшем уровне от них не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:26
2022-12-12T14:26
2022-12-12T14:27
сша
киев
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Неизвестно, чтобы США поощряли Киев к каким-либо мирным переговорам, никаких запросов на разговор на высшем уровне от них не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Ну, с канцлером Шольцем на прошлой неделе был разговор. Нам не известно о том, что как-то США поощряли Зеленского к мирным переговорам. Но никаких запросов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли запросы на телефонные переговоры с президентом РФ со стороны Германии или США.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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сша, киев, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
США, Киев, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
14:26 12.12.2022 (обновлено: 14:27 12.12.2022)
Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам
Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Зеленского к каким-либо мирным переговорам