https://ria.ru/20221212/peregovory-1838067185.html

Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам

Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам - РИА Новости, 12.12.2022

Песков: неизвестно, чтобы США поощряли Киев к мирным переговорам

Неизвестно, чтобы США поощряли Киев к каким-либо мирным переговорам, никаких запросов на разговор на высшем уровне от них не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:26

2022-12-12T14:26

2022-12-12T14:27

сша

киев

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Неизвестно, чтобы США поощряли Киев к каким-либо мирным переговорам, никаких запросов на разговор на высшем уровне от них не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Ну, с канцлером Шольцем на прошлой неделе был разговор. Нам не известно о том, что как-то США поощряли Зеленского к мирным переговорам. Но никаких запросов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли запросы на телефонные переговоры с президентом РФ со стороны Германии или США.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

сша

киев

россия

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сша, киев, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)