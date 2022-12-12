https://ria.ru/20221212/pasport-1838041719.html

Челябинский губернатор вручил 31 жителю региона паспорт в День Конституции

Челябинский губернатор вручил 31 жителю региона паспорт в День Конституции - РИА Новости, 12.12.2022

Челябинский губернатор вручил 31 жителю региона паспорт в День Конституции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, в День Конституции РФ, вручил паспорта 31 школьнику, каждый из которых добился успехов в учебе,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:33

2022-12-12T13:33

2022-12-12T13:33

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, в День Конституции РФ, вручил паспорта 31 школьнику, каждый из которых добился успехов в учебе, спорте или творчестве, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в рамках Всероссийской акции "Мы – граждане России!" и по случаю Дня Конституции губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил паспорт 31 школьнику. Также в церемонии вручения приняла участие начальник управления по вопросам миграции ГУМВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова."Получение паспорта - действительно важное событие в жизни человека. С одной стороны, у вас появляются новые права, но появляется и ответственность, в первую очередь за собственные решения. Я искренне хочу, чтобы вы гордились высоким званием гражданина Российской Федерации и новый статус послужил для вас стимулом, в первую очередь для личностного роста. Каждый из вас уже добился определенных успехов в учебе, спорте или творчестве. В своем юному возрасте вы уже доказали, что обладаете огромным потенциалом, и я желаю, чтобы вы его использовали для себя, для своих родных и в интересах нашей Родины", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Глава региона отметил, что сейчас страна переживает переломный момент - российские военнослужащие в ходе специальной военной операции защищают конституционные интересы России, защищают будущее нашей страны. Они помогают восстанавливать инфраструктуру на новых территориях России, спасают жизни людей, уточнил он. "Их подвиг, самоотверженность должны служить примером для вас, для молодого поколения. Будьте достойными гражданами нашей страны. Сегодня вы формируете базу для своего будущего. Важно, чтобы вы знали и понимали историю нашей страны, были патриотами. Идите вперед, стремитесь, добивайтесь. Верьте, что вы можете достигнуть самых больших результатов. Впереди большая и интересная жизнь. Хочу, чтобы у вас все получалось, мы будем создавать условия, будем помогать", - сказал глава региона.По словам челябинского школьника, ученика восьмого класса, Виктора Репина, сегодняшнее мероприятие стало очень важным для него. "Сегодня проходило торжественное вручение паспортов - с участием губернатора Челябинской области и сотрудников полиции. Это очень важное, очень волнительное событие для меня, так как паспорт вручают один раз в жизни", - сказал он РИА Новости.Учащаяся восьмого класса МАОУ "Образовательный центр Ньютон" (Челябинск) Юлия Азарова добавила, что также получение паспорта в понедельник, в День Конституции, стало для нее очень волнительным мероприятием. "Я была очень рада, что получила паспорт. На протяжении восьми лет я круглая отличница, а также являюсь призером всероссийской олимпиады по литературе… Для меня очень важно, что я получила паспорт из рук губернатора и сотрудников полиции. Власти сказали, что готовы помочь, поддержать. Вместе с паспортом нам даются определенные права и ответственность, я готова ее нести", - сказала она РИА Новости.

https://ria.ru/20221208/premii-1837268001.html

https://ria.ru/20221207/turizm-1836908702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей текслер, челябинская область, россия, паспорт