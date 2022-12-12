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Памятник князю Ярославу Мудрому открыли у Новгородской технической школы - РИА Новости, 12.12.2022
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Памятник князю Ярославу Мудрому открыли у Новгородской технической школы
Памятник князю Ярославу Мудрому открыли у Новгородской технической школы - РИА Новости, 12.12.2022
Памятник князю Ярославу Мудрому открыли у Новгородской технической школы
Открытие памятника князю Ярославу Мудрому состоялось в понедельник у здания Новгородской технической школы в Великом Новгороде, которая создается для подготовки РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:49
2022-12-12T16:49
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
великий новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Открытие памятника князю Ярославу Мудрому состоялось в понедельник у здания Новгородской технической школы в Великом Новгороде, которая создается для подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных предприятий России, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области."Торжественное открытие памятника состоялось сегодня… в рамках мероприятий, посвященных Дню Ярослава Мудрого и областному празднику просвещения, образования и науки. Монумент установлен у здания Новгородской технической школы", - говорится в сообщении.Скульптурная композиция представляет собой фигуру князя на плоском гранитном постаменте в окружении пяти бронзовых барельефов, раскрывающих периоды жизни Ярослава Мудрого. По периметру постамента размещен объемный текст "Святому и Благоверному князю Ярославу Мудрому", также здесь изображена сова как олицетворение мудрости. Автор памятника – скульптор Сергей Гаев.Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на церемонии открытия композиции, Ярослав Мудрый является знаковой фигурой не только для Новгорода, где он заложил основы всеобщего народного образования, но и для всей России."Одним из главных его наследий стал первый свод законов "Русская правда", из которого на новгородской земле выросло всё древо российского законодательства. Уже почти 25 лет новгородский университет носит имя Ярослава Мудрого. Памятник ему мы открываем у Новгородской технической школы, создание которой знаменует абсолютно новый этап в развитии региона. Со времен Ярослава Мудрого грамота и наука для новгородцев – норма жизни. Думаю, что молодые ученые, вдохновляясь его примером, будут работать над развитием и процветанием нашей страны. Это то, о чем мечтал и чем жил великий новгородский князь. Спасибо авторам идеи, скульптору, всем, кто принимал участие в создании памятника", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Памятник князю Ярославу Мудрому освятил митрополит Новгородский и Старорусский Лев.Ранее в сентябре в рамках рабочей поездки в Великий Новгород Новгородскую техническую школу посетил президент России Владимир Путин. Глава государства встретился с сотрудниками и учащимися НовГУ имени Ярослава Мудрого, а также представителями компаний-резидентов инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай", частью инфраструктуры которого является Новгородская техническая школа, создаваемая для подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных предприятий России.
https://ria.ru/20221208/kampus-1837296228.html
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россия, новгородская область, андрей никитин (политик), великий новгород
Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Великий Новгород
16:49 12.12.2022
 
Памятник князю Ярославу Мудрому открыли у Новгородской технической школы

Памятник князю Ярославу Мудрому открыли у здания Новгородской технической школы

© Фото : Правительство Новгородской областиОткрытие памятника князю Ярославу Мудрому у здания Новгородской технической школы в Великом Новгороде
Открытие памятника князю Ярославу Мудрому у здания Новгородской технической школы в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Правительство Новгородской области
Открытие памятника князю Ярославу Мудрому у здания Новгородской технической школы в Великом Новгороде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Открытие памятника князю Ярославу Мудрому состоялось в понедельник у здания Новгородской технической школы в Великом Новгороде, которая создается для подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных предприятий России, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
"Торжественное открытие памятника состоялось сегодня… в рамках мероприятий, посвященных Дню Ярослава Мудрого и областному празднику просвещения, образования и науки. Монумент установлен у здания Новгородской технической школы", - говорится в сообщении.
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Скульптурная композиция представляет собой фигуру князя на плоском гранитном постаменте в окружении пяти бронзовых барельефов, раскрывающих периоды жизни Ярослава Мудрого. По периметру постамента размещен объемный текст "Святому и Благоверному князю Ярославу Мудрому", также здесь изображена сова как олицетворение мудрости. Автор памятника – скульптор Сергей Гаев.
Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на церемонии открытия композиции, Ярослав Мудрый является знаковой фигурой не только для Новгорода, где он заложил основы всеобщего народного образования, но и для всей России.
"Одним из главных его наследий стал первый свод законов "Русская правда", из которого на новгородской земле выросло всё древо российского законодательства. Уже почти 25 лет новгородский университет носит имя Ярослава Мудрого. Памятник ему мы открываем у Новгородской технической школы, создание которой знаменует абсолютно новый этап в развитии региона. Со времен Ярослава Мудрого грамота и наука для новгородцев – норма жизни. Думаю, что молодые ученые, вдохновляясь его примером, будут работать над развитием и процветанием нашей страны. Это то, о чем мечтал и чем жил великий новгородский князь. Спасибо авторам идеи, скульптору, всем, кто принимал участие в создании памятника", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
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Ранее в сентябре в рамках рабочей поездки в Великий Новгород Новгородскую техническую школу посетил президент России Владимир Путин. Глава государства встретился с сотрудниками и учащимися НовГУ имени Ярослава Мудрого, а также представителями компаний-резидентов инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай", частью инфраструктуры которого является Новгородская техническая школа, создаваемая для подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных предприятий России.
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