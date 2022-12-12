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В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света - РИА Новости, 12.12.2022

В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света

Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в понедельник, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:54

2022-12-12T08:54

2022-12-12T08:54

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в понедельник, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. Украинская энергетическая компания ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций."В регионе продолжаются экстренные и аварийные отключения электроэнергии как результат последствий вражеских обстрелов", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф, украина