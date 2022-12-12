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В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/otklyucheniya-1837955917.html
В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света
В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света - РИА Новости, 12.12.2022
В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света
Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в понедельник, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:54
2022-12-12T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
дтэк
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в понедельник, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. Украинская энергетическая компания ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций."В регионе продолжаются экстренные и аварийные отключения электроэнергии как результат последствий вражеских обстрелов", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221212/trevoga-1837939499.html
одесская область
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в мире, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Украина
08:54 12.12.2022
 
В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света

В понедельник в Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в Одесской области в понедельник, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев. Украинская энергетическая компания ДТЭК уточнила, что это касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций.
"В регионе продолжаются экстренные и аварийные отключения электроэнергии как результат последствий вражеских обстрелов", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьДТЭКВооруженные силы РФУкраина
 
 
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