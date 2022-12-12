https://ria.ru/20221212/ostanki-1838039524.html
В Северодонецкой агломерации нашли останки около двух тысяч мирных жителей
В Северодонецкой агломерации нашли останки около двух тысяч мирных жителей - РИА Новости, 12.12.2022
В Северодонецкой агломерации нашли останки около двух тысяч мирных жителей
Советник главы ЛНР Анна Сорока заявила об останках двух тысяч мирных жителей, найденных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:26
2022-12-12T13:26
2022-12-12T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
северодонецк
рубежное
кременная
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Советник главы ЛНР Анна Сорока заявила об останках двух тысяч мирных жителей, найденных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации."Агломерация города Северодонецк, город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная - по нашим данным, погибло около 2000 (человек – ред.) гражданского населения", - сообщила Сорока. По ее словам, в этих населенных пунктах, до спецоперации находившихся под контролем Киева, в августе началась работа по поиску захоронений."С начала августа 22 года полевой командой совместно с МВД, бюро судебно-медицинских экспертиз, МГБ были подняты останки. В городе Рубежное – 318, в городе Северодонецк – 149, в поселке Горское – 2 человека были подняты. И город Кременная – были собраны и подняты останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, который был сожжен украинской армией", - добавила Сорока.
https://ria.ru/20221013/liman-1823832945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:26 12.12.2022 (обновлено: 14:55 12.12.2022)
В Северодонецкой агломерации нашли останки около двух тысяч мирных жителей
В Северодонецкой агломерации из-за обстрелов ВСУ погибли около 2 тысяч мирных жителей