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В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены" - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838172224.html
В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"
В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены" - РИА Новости, 12.12.2022
В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:10
2022-12-12T19:10
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"."Снова под вражеским огнём Ворошиловский район. Очевидцы сообщают о прилётах снарядов от "Града" ориентировочно возле Крытого рынка, "Донбасс Арены", бульвара Шевченко, улицы Набережной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град".
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:10 12.12.2022
 
В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"

© Фото : Гуманитарный штаб Рината АхметоваСтадион "Донбасс Арена"
Стадион Донбасс Арена - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Гуманитарный штаб Рината Ахметова
Стадион "Донбасс Арена". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены".
"Снова под вражеским огнём Ворошиловский район. Очевидцы сообщают о прилётах снарядов от "Града" ориентировочно возле Крытого рынка, "Донбасс Арены", бульвара Шевченко, улицы Набережной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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