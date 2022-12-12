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В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"

В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены" - РИА Новости, 12.12.2022

В Донецке ВСУ нанесли удары ракетами возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены". РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:10

2022-12-12T19:10

2022-12-12T19:10

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены"."Снова под вражеским огнём Ворошиловский район. Очевидцы сообщают о прилётах снарядов от "Града" ориентировочно возле Крытого рынка, "Донбасс Арены", бульвара Шевченко, улицы Набережной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град".

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк