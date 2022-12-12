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В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838130326.html
В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа
В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа - РИА Новости, 12.12.2022
В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа
Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:56
2022-12-12T16:56
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
запорожская область
россия
мелитополь
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного совета администрации региона Владимир Рогов."На выходных террористы УГИЛ нанесли массированный удар по школе села Майское Мелитопольского района Запорожской области. Полностью разрушены три корпуса школы", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
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запорожская область
россия
мелитополь
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происшествия, владимир рогов, запорожская область, россия, мелитополь, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Мелитополь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
16:56 12.12.2022
 
В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа

Рогов заявил о разрушении школы в Мелитопольском районе из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Осколок снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На выходных террористы УГИЛ нанесли массированный удар по школе села Майское Мелитопольского района Запорожской области. Полностью разрушены три корпуса школы", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на базе отдыха в Мелитополе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 15:03Специальная военная операция на Украине
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир РоговЗапорожская областьРоссияМелитопольСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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