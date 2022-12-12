https://ria.ru/20221212/obstrel-1838130326.html

В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа

В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа - РИА Новости, 12.12.2022

В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа

Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:56

2022-12-12T16:56

2022-12-12T16:56

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

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украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного совета администрации региона Владимир Рогов."На выходных террористы УГИЛ нанесли массированный удар по школе села Майское Мелитопольского района Запорожской области. Полностью разрушены три корпуса школы", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

https://ria.ru/20221211/baza-1837874683.html

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мелитополь

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Кирилл Волков

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