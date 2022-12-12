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В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа
В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа - РИА Новости, 12.12.2022
В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа
Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:56
2022-12-12T16:56
2022-12-12T16:56
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
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россия
мелитополь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Школа полностью разрушена в Мелитопольском районе Запорожской области в результате украинского обстрела в минувшие выходные, сообщил в понедельник член главного совета администрации региона Владимир Рогов."На выходных террористы УГИЛ нанесли массированный удар по школе села Майское Мелитопольского района Запорожской области. Полностью разрушены три корпуса школы", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
https://ria.ru/20221211/baza-1837874683.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Запорожской области после обстрела ВСУ разрушилась школа
Рогов заявил о разрушении школы в Мелитопольском районе из-за обстрела ВСУ