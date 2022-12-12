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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T13:27

2022-12-12T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"", - говорится в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк