https://ria.ru/20221212/obraschenie-1838195464.html

Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД

Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022

Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД

Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России. РИА Новости, 12.12.2022

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России."Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания",- рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

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россия

белград (город)

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в мире, сербия, россия, белград (город), совет безопасности оон, оон