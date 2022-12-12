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Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
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Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД
Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:37
2022-12-12T21:37
в мире
сербия
россия
белград (город)
совет безопасности оон
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России."Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания",- рассказали в министерстве.
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в мире, сербия, россия, белград (город), совет безопасности оон, оон
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Совет Безопасности ООН, ООН
21:37 12.12.2022
 
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД

МИД: Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, если она подаст заявку на заседание

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России.
"Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания",- рассказали в министерстве.
Специальное подразделение косовской полиции охраняет район вблизи пограничного перехода Яринье - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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