https://ria.ru/20221212/obraschenie-1838195464.html
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД
Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:37
2022-12-12T21:37
2022-12-12T21:37
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи Белградом заявки на проведение заседания, сообщили журналистам в МИД России."Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания",- рассказали в министерстве.
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в мире, сербия, россия, белград (город), совет безопасности оон, оон
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Совет Безопасности ООН, ООН
Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, заявил МИД
МИД: Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН, если она подаст заявку на заседание