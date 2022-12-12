https://ria.ru/20221212/oborudovanie-1838113818.html

Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам

Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам - РИА Новости, 12.12.2022

Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам

Еще 26 единиц медицинского оборудования дополнительно поступит в больницы и поликлиники региона благодаря экономии по торгам, сообщил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:16

2022-12-12T16:16

2022-12-12T16:16

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Еще 26 единиц медицинского оборудования дополнительно поступит в больницы и поликлиники региона благодаря экономии по торгам, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона подчеркнул, что оборудование приобретается в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение"."В 2022 году мы планировали закупить 275 единиц оборудования для нужд медицинских учреждений региона. За счет экономии средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур, первоначальный план закупки новой техники был поэтапно увеличен до 301 единицы. Новое оборудование при этом поступает в рамках других направлений нацпроекта и за счет региональных ресурсов. Все это позволяет повысить качество медобслуживания на всей территории региона", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора, речь идет в том числе о 18 единицах "тяжелого" оборудования. Так, в нижегородских медорганизациях появятся 4 маммографа, 3 флюорографа и 11 рентген-аппаратов."К настоящему моменту в Нижегородскую область поставлено и введено в эксплуатацию уже 280 единиц новой медтехники. До конца года эта составляющая региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения будет полностью завершена", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.В 2023 году запланировано приобретение еще 94 единиц медицинского оборудования для медорганизаций региона. Помимо поставок техники, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения также включает строительство и капитальный ремонт медицинских объектов, закупку автомобильного транспорта и работу по восполнению дефицита медицинских кадров.

https://realty.ria.ru/20221202/yufo-1835833663.html

https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html

нижегородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нижегородская область, глеб никитин