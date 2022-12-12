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Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам - РИА Новости, 12.12.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221212/oborudovanie-1838113818.html
Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам
Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам - РИА Новости, 12.12.2022
Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам
Еще 26 единиц медицинского оборудования дополнительно поступит в больницы и поликлиники региона благодаря экономии по торгам, сообщил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:16
2022-12-12T16:16
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Еще 26 единиц медицинского оборудования дополнительно поступит в больницы и поликлиники региона благодаря экономии по торгам, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона подчеркнул, что оборудование приобретается в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение"."В 2022 году мы планировали закупить 275 единиц оборудования для нужд медицинских учреждений региона. За счет экономии средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур, первоначальный план закупки новой техники был поэтапно увеличен до 301 единицы. Новое оборудование при этом поступает в рамках других направлений нацпроекта и за счет региональных ресурсов. Все это позволяет повысить качество медобслуживания на всей территории региона", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора, речь идет в том числе о 18 единицах "тяжелого" оборудования. Так, в нижегородских медорганизациях появятся 4 маммографа, 3 флюорографа и 11 рентген-аппаратов."К настоящему моменту в Нижегородскую область поставлено и введено в эксплуатацию уже 280 единиц новой медтехники. До конца года эта составляющая региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения будет полностью завершена", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.В 2023 году запланировано приобретение еще 94 единиц медицинского оборудования для медорганизаций региона. Помимо поставок техники, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения также включает строительство и капитальный ремонт медицинских объектов, закупку автомобильного транспорта и работу по восполнению дефицита медицинских кадров.
https://realty.ria.ru/20221202/yufo-1835833663.html
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60
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
16:16 12.12.2022
 
Нижегородские больницы получат медоборудование за счет экономии по торгам

Нижегородские больницы получат больше медоборудования за счет экономии по торгам

© Фото : Правительство Нижегородской областиМедицинское оборудование поступит в больницы и поликлиники Нижегородской области благодаря экономии по торгам
Медицинское оборудование поступит в больницы и поликлиники Нижегородской области благодаря экономии по торгам - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Правительство Нижегородской области
Медицинское оборудование поступит в больницы и поликлиники Нижегородской области благодаря экономии по торгам
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Еще 26 единиц медицинского оборудования дополнительно поступит в больницы и поликлиники региона благодаря экономии по торгам, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона подчеркнул, что оборудование приобретается в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".
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"В 2022 году мы планировали закупить 275 единиц оборудования для нужд медицинских учреждений региона. За счет экономии средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур, первоначальный план закупки новой техники был поэтапно увеличен до 301 единицы. Новое оборудование при этом поступает в рамках других направлений нацпроекта и за счет региональных ресурсов. Все это позволяет повысить качество медобслуживания на всей территории региона", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, речь идет в том числе о 18 единицах "тяжелого" оборудования. Так, в нижегородских медорганизациях появятся 4 маммографа, 3 флюорографа и 11 рентген-аппаратов.
"К настоящему моменту в Нижегородскую область поставлено и введено в эксплуатацию уже 280 единиц новой медтехники. До конца года эта составляющая региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения будет полностью завершена", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
В 2023 году запланировано приобретение еще 94 единиц медицинского оборудования для медорганизаций региона. Помимо поставок техники, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения также включает строительство и капитальный ремонт медицинских объектов, закупку автомобильного транспорта и работу по восполнению дефицита медицинских кадров.
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