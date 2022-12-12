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Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 12.12.2022
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Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске
Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 12.12.2022
Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области и возможном росте преступности... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:31
2022-12-12T14:31
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области и возможном росте преступности в РФ на фоне этого случая.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Ранее Николин заявил журналистам, что служил в "Группе Вагнер"."Ну, это же не к нам, не к администрации президента вопрос. У нас вопросами преступности занимается министерство внутренних дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не возникает ли на фоне этого случая опасений по возможному росту преступности в России.
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новошахтинск
россия
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происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий песков
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дмитрий Песков
14:31 12.12.2022
 
Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске

Песков посоветовал спрашивать МВД об обстреле полицейских в Новошахтинске

© Фото : Следственное управление СК России по Ростовской областиСотрудник СК России на месте стрельбы в сотрудников полиции в Новошахтинске
Сотрудник СК России на месте стрельбы в сотрудников полиции в Новошахтинске - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Следственное управление СК России по Ростовской области
Сотрудник СК России на месте стрельбы в сотрудников полиции в Новошахтинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области и возможном росте преступности в РФ на фоне этого случая.
Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Ранее Николин заявил журналистам, что служил в "Группе Вагнер".
"Ну, это же не к нам, не к администрации президента вопрос. У нас вопросами преступности занимается министерство внутренних дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не возникает ли на фоне этого случая опасений по возможному росту преступности в России.
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ПроисшествияНовошахтинскРоссияРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Дмитрий Песков
 
 
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