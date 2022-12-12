https://ria.ru/20221212/novoshakhtinsk-1838069396.html

Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске

Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 12.12.2022

Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области и возможном росте преступности... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:31

2022-12-12T14:31

2022-12-12T14:31

происшествия

новошахтинск

россия

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос об обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области и возможном росте преступности в РФ на фоне этого случая.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Ранее Николин заявил журналистам, что служил в "Группе Вагнер"."Ну, это же не к нам, не к администрации президента вопрос. У нас вопросами преступности занимается министерство внутренних дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не возникает ли на фоне этого случая опасений по возможному росту преступности в России.

https://ria.ru/20221212/prigozhin-1838005123.html

новошахтинск

россия

ростовская область

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Кирилл Волков

происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий песков