Путин наградил космонавта Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил космонавта Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил замкомандира российского отряда космонавтов, космонавта Олега Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Новицкого Олега Викторовича - инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов", - говорится в документе.
Уроженец Белорусской ССР Олег Новицкий три раза летал на Международную космическую станцию - в 2012-2013, 2016-2017 и 2021 годах. Суммарно провел в космосе более 531 дня и выполнил три выхода в открытый космос общей продолжительностью более 22 часов, посвященных интеграции в состав МКС нового модуля "Наука". Во время своего полета в 2021 году на орбите принимал участие в съемках художественного фильма "Вызов" вместе с "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.
2 сентября, 18:10КультураЭрнст назвал дату премьеры фильма "Вызов"