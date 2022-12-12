https://ria.ru/20221212/novitskiy-1838160925.html

Путин наградил космонавта Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил космонавта Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 12.12.2022

Путин наградил космонавта Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил замкомандира российского отряда космонавтов, космонавта Олега Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:30

2022-12-12T18:30

2022-12-12T18:30

космос - риа наука

олег новицкий

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил замкомандира российского отряда космонавтов, космонавта Олега Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Уроженец Белорусской ССР Олег Новицкий три раза летал на Международную космическую станцию - в 2012-2013, 2016-2017 и 2021 годах. Суммарно провел в космосе более 531 дня и выполнил три выхода в открытый космос общей продолжительностью более 22 часов, посвященных интеграции в состав МКС нового модуля "Наука". Во время своего полета в 2021 году на орбите принимал участие в съемках художественного фильма "Вызов" вместе с "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

https://ria.ru/20220902/vyzov-1814110957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, олег новицкий, владимир путин, россия