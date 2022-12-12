https://ria.ru/20221212/novikombank-1838035046.html
Новикомбанк выделил 37 млрд рублей по программе льготного кредитования
Новикомбанк выделил 37 млрд рублей по программе льготного кредитования - РИА Новости, 12.12.2022
Новикомбанк выделил 37 млрд рублей по программе льготного кредитования
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с марта 2022 года заключил с российскими промышленными организациями соглашения о предоставлении финансирования... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:11
2022-12-12T13:11
2022-12-12T13:11
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с марта 2022 года заключил с российскими промышленными организациями соглашения о предоставлении финансирования в рамках льготной программы Минпромторга РФ по кредитованию системообразующих предприятий на общую сумму 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Программа стартовала в марте этого года, когда промышленным предприятиям потребовалась государственная поддержка, чтобы получать доступное финансирование. На фоне резкого скачка ключевой ставки до 20% в конце февраля условия кредитования на рынке стали для большинства предприятий неподъемными. Бесперебойность работы стратегически важных высокотехнологичных и системообразующих предприятий оказалась под угрозой, и потому было важно вовремя внедрить эффективные программы господдержки в приоритетных отраслях экономики, отмечается в пресс-релизе."Весной 2022 года правительство инициировало сразу несколько антикризисных проектов для промышленности. Льготная программа поддержки системообразующих предприятий стала самой емкой – как по количеству участников, так и по сумме выдач. Предприятия получали необходимые им средства по упрощенной процедуре и могли решить наиболее актуальную в тот момент задачу пополнения оборотных средств, ведь ряд поставщиков тогда просто не мог выполнить обязательства по своим контрактам. Эта программа была введена быстро и очень своевременно и помогла избежать серьезного кризиса ликвидности в системе", - сказала старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.Новикомбанк одобрил предоставление финансирования по упомянутой программе предприятиям авиа- и судостроения, производителям металлопродукции для автопрома и т.д. Среди них — Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России"), Адмиралтейские верфи (Объединенная судостроительная корпорация) и другие.Льготная программа реализуется в рамках постановления правительства РФ №393 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с марта 2022 года заключил с российскими промышленными организациями соглашения о предоставлении финансирования в рамках льготной программы Минпромторга РФ по кредитованию системообразующих предприятий на общую сумму 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Программа стартовала в марте этого года, когда промышленным предприятиям потребовалась государственная поддержка, чтобы получать доступное финансирование. На фоне резкого скачка ключевой ставки до 20% в конце февраля условия кредитования на рынке стали для большинства предприятий неподъемными. Бесперебойность работы стратегически важных высокотехнологичных и системообразующих предприятий оказалась под угрозой, и потому было важно вовремя внедрить эффективные программы господдержки в приоритетных отраслях экономики, отмечается в пресс-релизе.
"Весной 2022 года правительство инициировало сразу несколько антикризисных проектов для промышленности. Льготная программа поддержки системообразующих предприятий стала самой емкой – как по количеству участников, так и по сумме выдач. Предприятия получали необходимые им средства по упрощенной процедуре и могли решить наиболее актуальную в тот момент задачу пополнения оборотных средств, ведь ряд поставщиков тогда просто не мог выполнить обязательства по своим контрактам. Эта программа была введена быстро и очень своевременно и помогла избежать серьезного кризиса ликвидности в системе", - сказала старший вице-президент Новикомбанка
Светлана Фадеева.
Новикомбанк одобрил предоставление финансирования по упомянутой программе предприятиям авиа- и судостроения, производителям металлопродукции для автопрома и т.д. Среди них — Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России"), Адмиралтейские верфи (Объединенная судостроительная корпорация) и другие.
Льготная программа реализуется в рамках постановления правительства РФ №393 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли".
"В любых экономических условиях первостепенной задачей Новикомбанка является обеспечение предприятий доступным финансированием. Поэтому банк участвует во всех существующих программах господдержки и интегрирует все возможные льготы в собственные программы", - отмечается в пресс-релизе.