https://ria.ru/20221212/noutbuk-1838154170.html

Бренд realme представил ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения

Бренд realme представил ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения - РИА Новости, 12.12.2022

Бренд realme представил ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения

Cамый быстрорастущий бренд смартфонов в мире realme объявляет о российском старте продаж новинки экосистемы, своей второй модели ноутбука – realme Book Prime... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:30

2022-12-12T19:30

2022-12-12T19:30

технологии

realme

россия

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Cамый быстрорастущий бренд смартфонов в мире realme объявляет о российском старте продаж новинки экосистемы, своей второй модели ноутбука – realme Book Prime. Это единственный на рынке тонкий и мощный ноутбук с системой жидкостного охлаждения и высокоскоростными вентиляторами стоимостью до 70 тысяч рублей. Он оснащен 2K экраном, 16+512 Гб памяти и процессором Intel i5.Надежный помощник в работе и творчествеВ новинке установлены графический процессор Intel Iris Xe и процессор Intel i5-11320H 11-го поколения, сочетающий в себе архитектуру Willow Cove на основе 10 нм техпроцеса SuperFin. Подобное сочетание вместе с быстрой памятью большого объёма (16 Гб) и емким SSD на 512 Гб отлично подходит для производительной работы и создания разнообразного контента.Устройство также оборудовано мощной батареей, способной проработать до 11,5 часов без перерыва, и быстрой зарядкой 65 Вт, восполняющей 50% аккумулятора всего за 30 минут и присущей флагманским продуктам realme. Поддерживается и реверсивная зарядка. А благодаря двум ультратонким высокоскоростным вентиляторам и обновленной системе жидкостного охлаждения с испарительной камерой realme Book Prime не греется и на 32,7% эффективнее отводит тепло, чем realme Book прошлого поколения. Подобные системы охлаждения обычно доступны в гораздо более дорогих игровых моделях стоимостью более 100 тысяч рублей.2K дисплей ноутбука подходит для работы в любых условиях: диагональ 14 дюймов с яркой IPS матрицей с пиковым разрешением 400 нит позволяет легко считывать информацию, даже если вы работаете при ярком дневном свете на улице. Цветовой охват 100% sRGB обеспечивает полный спектр цветов для реалистичности визуальных эффектов и пригодится людям творческих профессий. Экран ноутбука на 33% ярче и имеет разрешение в полтора раза выше, чем у типичных моделей конкурентов.Благодаря безрамочному дизайну и толщине рамок 5,3 мм полезная площадь экрана ноутбука составляет 90%. Это обеспечивает максимальное погружение в контент, а угол обзора в 170° позволяет смотреть на экран с любой стороны, что очень удобно при, например, демонстрации презентации на совещании, или проведении переговоров в коворкинге или кафе. Соотношение сторон экрана 3:2 по сравнению с традиционными 16:10 может отображать больше информации в Microsoft Office и позволяет смотреть изображения без темных рамок, что важно для профессиональных фотографов. Стильный анодированный алюминиевый корпус ноутбука легок и портативен – его вес всего 1,37 кг, толщина 14,9 мм, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатка пальцев, что обеспечивает дополнительную защиту. Эргономичная клавиатура новинки оснащена увеличенным тачпадом и тремя уровнями подсветки.Ноутбук realme Book Prime – мощное мультимедийное устройство с предустановленной Windows 11 и массой возможностей для работы и отдыха. Для просмотра видео, коммуникаций и игр он оборудован стереозвуком DTS Harman, двойным микрофоном с шумоподавлением во время разговоров и HD-камерой на 720P. Его пользователям доступны широкие возможности подключения периферийных устройств, в том числе через Thunderbolt 4, который обеспечивает сверхбыструю передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с, быструю зарядку и подключение до двух внешних дисплеев с разрешением 4K. Также в наличии Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, аудиоразъем 3,5 мм и USB-A 3.1, USB-C 3.2.Ноутбук realme Book Prime уже доступен в продаже в синем и сером цветах по цене от 69 990 рублей.О компании realmeКомпания realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств, меняющих принятые стандарты и делающих высокие технологии доступными широкому кругу потребителей. Компания realme стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.Компания была основана в 2018 году Скаем Ли. Во втором квартале 2021 года realme вошел в список 6 ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 миллионов, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.Компания realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен более, чем на 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В тридцати из них компания вошла в топ-5 всего за три года с момента основания. В июле 2021 года, согласно отчету Canalys, бренд вошел в топ-3 (sell-in) по продажам в России.Подробная информация на сайте.РЕКЛАМАООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID 4CQwVszH9pQPMsafo37

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, realme, россия