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Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
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Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:30
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происшествия
москва
тверь
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в столице, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Одиннадцатого декабря в 21.50 на перегоне Подсолнечная - Поварово в связи с неблагоприятными метеоусловиями (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд Тверь-Москва. В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов. В пути задержаны семь пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, тверь
Происшествия, Москва, Тверь
00:30 12.12.2022 (обновлено: 01:18 12.12.2022)
 
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды

Дептранс Москвы: поезд на пути из Твери остановлен из-за непогоды, еще семь задерживаются

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в столице, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Одиннадцатого декабря в 21.50 на перегоне Подсолнечная - Поварово в связи с неблагоприятными метеоусловиями (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд Тверь-Москва. В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов. В пути задержаны семь пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут", - говорится в сообщении.
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