https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837935984.html

Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды

Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022

Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T00:30

2022-12-12T00:30

2022-12-12T01:18

происшествия

москва

тверь

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в столице, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Одиннадцатого декабря в 21.50 на перегоне Подсолнечная - Поварово в связи с неблагоприятными метеоусловиями (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд Тверь-Москва. В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов. В пути задержаны семь пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221211/aeroport-1837934126.html

москва

тверь

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происшествия, москва, тверь