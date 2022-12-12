https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837935984.html
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:30
2022-12-12T00:30
2022-12-12T01:18
происшествия
москва
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_75a08416a74b84c382e696ebcb4d2734.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и снега - один поезд, следовавший из Твери в Москву, был остановлен, еще семь пригородных поездов задержаны в столице, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Одиннадцатого декабря в 21.50 на перегоне Подсолнечная - Поварово в связи с неблагоприятными метеоусловиями (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд Тверь-Москва. В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов. В пути задержаны семь пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221211/aeroport-1837934126.html
москва
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/66/408186692_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_38f55ff7897769e5aa95195b564507da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тверь
Происшествия, Москва, Тверь
00:30 12.12.2022 (обновлено: 01:18 12.12.2022)
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды
Дептранс Москвы: поезд на пути из Твери остановлен из-за непогоды, еще семь задерживаются