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Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев - РИА Новости, 12.12.2022
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Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев
Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев - РИА Новости, 12.12.2022
Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев
Киевский режим по своей ненависти к русскоязычному населению превзошел даже гитлеровцев, но ее истоки уходят в прошлое, когда украинские националисты еще до... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:00
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в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киевский режим по своей ненависти к русскоязычному населению превзошел даже гитлеровцев, но ее истоки уходят в прошлое, когда украинские националисты еще до руководства Третьего рейха обосновывали необходимость этнических чисток, считает председатель Общественного международного трибунала по Украине, директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.По словам Григорьева, сейчас ведутся научные исследования, показывающие связь украинского национализма с германским нацизмом."Многие ученые считают, что украинский национализм - это одна из форм нацизма. И во многом они правы", - добавил он.Выясняется, что задолго до того, как руководство гитлеровской Германии начало политику холокоста, в документах украинских националистов было зафиксирована необходимость убивать русских, поляков, евреев, отметил Григорьев."Вопросы этнических чисток рассматривались еще до того, как гитлеровцы пришли к этой точке зрения", - подчеркнул он. Поэтому научные исследования в этом направлении заслуживают продолжения, добавил Григорьев.
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в мире, украина, киев, германия
В мире, Украина, Киев, Германия
19:00 12.12.2022
 
Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев

Эксперт Григорьев: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киевский режим по своей ненависти к русскоязычному населению превзошел даже гитлеровцев, но ее истоки уходят в прошлое, когда украинские националисты еще до руководства Третьего рейха обосновывали необходимость этнических чисток, считает председатель Общественного международного трибунала по Украине, директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
"То, что мы видим сейчас, и на чем важно заострить внимание, что в плане своей ненависти к русскоязычным и украинские нацподразделения, и вооруженные силы Украины - они даже превосходят фашистов", - сказал Григорьев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества.
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По словам Григорьева, сейчас ведутся научные исследования, показывающие связь украинского национализма с германским нацизмом.
"Многие ученые считают, что украинский национализм - это одна из форм нацизма. И во многом они правы", - добавил он.
Выясняется, что задолго до того, как руководство гитлеровской Германии начало политику холокоста, в документах украинских националистов было зафиксирована необходимость убивать русских, поляков, евреев, отметил Григорьев.
"Вопросы этнических чисток рассматривались еще до того, как гитлеровцы пришли к этой точке зрения", - подчеркнул он. Поэтому научные исследования в этом направлении заслуживают продолжения, добавил Григорьев.
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