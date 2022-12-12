https://ria.ru/20221212/nenavist-1838169984.html

Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев

Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев - РИА Новости, 12.12.2022

Эксперт: Киев по ненависти к русскоязычному населению превзошел гитлеровцев

Киевский режим по своей ненависти к русскоязычному населению превзошел даже гитлеровцев, но ее истоки уходят в прошлое, когда украинские националисты еще до... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:00

2022-12-12T19:00

2022-12-12T19:00

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Киевский режим по своей ненависти к русскоязычному населению превзошел даже гитлеровцев, но ее истоки уходят в прошлое, когда украинские националисты еще до руководства Третьего рейха обосновывали необходимость этнических чисток, считает председатель Общественного международного трибунала по Украине, директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.По словам Григорьева, сейчас ведутся научные исследования, показывающие связь украинского национализма с германским нацизмом."Многие ученые считают, что украинский национализм - это одна из форм нацизма. И во многом они правы", - добавил он.Выясняется, что задолго до того, как руководство гитлеровской Германии начало политику холокоста, в документах украинских националистов было зафиксирована необходимость убивать русских, поляков, евреев, отметил Григорьев."Вопросы этнических чисток рассматривались еще до того, как гитлеровцы пришли к этой точке зрения", - подчеркнул он. Поэтому научные исследования в этом направлении заслуживают продолжения, добавил Григорьев.

https://ria.ru/20221210/udary-1837765197.html

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в мире, украина, киев, германия