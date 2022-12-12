Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/nagrada-1838164024.html
Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем
Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем - РИА Новости, 12.12.2022
Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем
Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:39
2022-12-12T20:14
владимир путин
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838169884_0:271:1330:1019_1920x0_80_0_0_a4dbe050ae907048f843118b81299292.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду № 31.Также медалью "За отвагу" наградили воспитателей Евгению Толстую и Ирину Шабанову.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом застрелила его из ружья, а затем пришла в детский сад № 31. Она проникла в заведение во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, из-за чего девушка выстрелила в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала ее до прибытия полицейских.На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. Сейчас она находится под арестом.
https://ria.ru/20221212/novitskiy-1838160925.html
россия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838169884_0:146:1330:1144_1920x0_80_0_0_4dfc4ee312e6a5071fdbe0aadce8bda9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Владимир Путин, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
18:39 12.12.2022 (обновлено: 20:14 12.12.2022)
 
Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем

Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора детсада Стус, остановившую девушку с ружьем

© Фото : ЖХК "Бирюса"Наталья Стус
Наталья Стус - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : ЖХК "Бирюса"
Наталья Стус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду № 31.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Стус Наталью Сергеевну — инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", город Красноярск", — говорится в тексте указа президента.

Также медалью "За отвагу" наградили воспитателей Евгению Толстую и Ирину Шабанову.
По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом застрелила его из ружья, а затем пришла в детский сад № 31. Она проникла в заведение во время тихого часа под предлогом забрать ребенка.
В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, из-за чего девушка выстрелила в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала ее до прибытия полицейских.
На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. Сейчас она находится под арестом.
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 18:30
Путин наградил космонавта Новицкого орденом "За заслуги перед Отечеством"
 
Владимир ПутинРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала