https://ria.ru/20221212/nagrada-1838164024.html

Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем

Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем - РИА Новости, 12.12.2022

Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем

Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:39

2022-12-12T18:39

2022-12-12T20:14

владимир путин

россия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду № 31.Также медалью "За отвагу" наградили воспитателей Евгению Толстую и Ирину Шабанову.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом застрелила его из ружья, а затем пришла в детский сад № 31. Она проникла в заведение во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, из-за чего девушка выстрелила в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала ее до прибытия полицейских.На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. Сейчас она находится под арестом.

https://ria.ru/20221212/novitskiy-1838160925.html

россия

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владимир путин, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)