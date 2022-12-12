18:39 12.12.2022 (обновлено: 20:14 12.12.2022)
Путин наградил инструктора детсада, остановившую девушку с ружьем
Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора детсада Стус, остановившую девушку с ружьем
© Фото : ЖХК "Бирюса"Наталья Стус
© Фото : ЖХК "Бирюса"
Наталья Стус. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" инструктора по физкультуре Наталью Стус, которая в марте 2022 года остановила девушку, устроившую стрельбу в красноярском детском саду № 31.
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Стус Наталью Сергеевну — инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", город Красноярск", — говорится в тексте указа президента.
Также медалью "За отвагу" наградили воспитателей Евгению Толстую и Ирину Шабанову.
По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом застрелила его из ружья, а затем пришла в детский сад № 31. Она проникла в заведение во время тихого часа под предлогом забрать ребенка.
В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей попыталась забрать оружие, из-за чего девушка выстрелила в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала ее до прибытия полицейских.
На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. Сейчас она находится под арестом.