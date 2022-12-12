https://ria.ru/20221212/naemnitsa-1838206488.html

Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска

Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска - РИА Новости, 12.12.2022

Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска

Американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут),... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:31

2022-12-12T23:31

2022-12-12T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

украина

донбасс

артемовск

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут), сообщила экс-депутат Верховной рады Валерия Заружко.По данным Минобороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

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донбасс

артемовск

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в мире, мария захарова, украина, донбасс, артемовск, верховная рада украины, вооруженные силы украины