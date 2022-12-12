23:31 12.12.2022 (обновлено: 23:32 12.12.2022)
Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска
Экс-депутат Рады Заружко сообщила о гибели наемницы из США Мацировски в районе Артемовска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенные дома на окраине Артемовска в Донецкой области
Разрушенные дома на окраине Артемовска в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут), сообщила экс-депутат Верховной рады Валерия Заружко.
"Американка Ребекка Мацировски из Ноксвилла, штат Теннесси, США приехала на Украину, чтобы защищать ее. Была парамедиком ВСУ. Погибла в Бахмуте", - написала Заружко в соцсетях.
По данным Минобороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.