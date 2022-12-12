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Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/naemnitsa-1838206488.html
Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска
Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска - РИА Новости, 12.12.2022
Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска
Американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут),... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:31
2022-12-12T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
донбасс
артемовск
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут), сообщила экс-депутат Верховной рады Валерия Заружко.По данным Минобороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html
украина
донбасс
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в мире, мария захарова, украина, донбасс, артемовск, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Украина, Донбасс, Артемовск, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
23:31 12.12.2022 (обновлено: 23:32 12.12.2022)
 
Экс-депутат Рады сообщила о гибели наемницы из США в районе Артемовска

Экс-депутат Рады Заружко сообщила о гибели наемницы из США Мацировски в районе Артемовска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенные дома на окраине Артемовска в Донецкой области
Разрушенные дома на окраине Артемовска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные дома на окраине Артемовска в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американская наемница, которая была парамедиком в рядах украинских силовиков, погибла в Донбассе в районе города Артемовск (украинское название Бахмут), сообщила экс-депутат Верховной рады Валерия Заружко.
"Американка Ребекка Мацировски из Ноксвилла, штат Теннесси, США приехала на Украину, чтобы защищать ее. Была парамедиком ВСУ. Погибла в Бахмуте", - написала Заружко в соцсетях.
По данным Минобороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваУкраинаДонбассАртемовскВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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