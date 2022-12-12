https://ria.ru/20221212/moskva-1838045709.html
Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве
Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве - РИА Новости, 12.12.2022
Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве и устраняют последствия таяния снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:49
2022-12-12T13:49
2022-12-12T13:49
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мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве и устраняют последствия таяния снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега, за сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 сантиметров."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города... Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть", - говорится в сообщении.Также отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.
https://realty.ria.ru/20221209/mosgaz-1837423040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве и устраняют последствия таяния снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства добавили, что плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега, за сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 сантиметров.
"Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток
" дежурят на улицах города... Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.