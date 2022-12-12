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Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве - РИА Новости, 12.12.2022
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Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве
Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве - РИА Новости, 12.12.2022
Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве и устраняют последствия таяния снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:49
2022-12-12T13:49
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москва
мосводосток
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве и устраняют последствия таяния снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега, за сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 сантиметров."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города... Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть", - говорится в сообщении.Также отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы
13:49 12.12.2022
 

Техники "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудники снегоплавильного пункта ГУП "Мосводосток" во время чистки водоприемных колодцев в Москве
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП Мосводосток во время чистки водоприемных колодцев в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП "Мосводосток" во время чистки водоприемных колодцев в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве и устраняют последствия таяния снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", - говорится в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства добавили, что плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега, за сутки его прирост в отдельных районах составил более 16 сантиметров.
"Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города... Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
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