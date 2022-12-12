https://ria.ru/20221212/moskva-1838035936.html
Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей
Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей - РИА Новости, 12.12.2022
Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:13
2022-12-12T13:13
2022-12-12T13:13
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москва
петр бирюков
мосводосток
погода
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Менее чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Сложные погодные условия в совокупности с активным таянием снега из-за положительных температур воздуха сохранятся и сегодня. Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра подчеркнул, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города.Отмечается, что бригады ГУП "Мосводосток" и других городских предприятий дежурят на улицах столицы: очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. Для очистки скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи задействованы автовышки."Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Погода
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Менее чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Сложные погодные условия в совокупности с активным таянием снега из-за положительных температур воздуха сохранятся и сегодня. Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра подчеркнул, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города.
Отмечается, что бригады ГУП "Мосводосток
" и других городских предприятий дежурят на улицах столицы: очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. Для очистки скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи задействованы автовышки.
"Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - указывается в сообщении.