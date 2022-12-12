https://ria.ru/20221212/moskva-1838035936.html

Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей

Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей - РИА Новости, 12.12.2022

Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков,... РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T13:13

2022-12-12T13:13

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Менее чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Сложные погодные условия в совокупности с активным таянием снега из-за положительных температур воздуха сохранятся и сегодня. Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра подчеркнул, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города.Отмечается, что бригады ГУП "Мосводосток" и других городских предприятий дежурят на улицах столицы: очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. Для очистки скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи задействованы автовышки."Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосводосток, погода