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Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей - РИА Новости, 12.12.2022
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Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей
Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей - РИА Новости, 12.12.2022
Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:13
2022-12-12T13:13
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Менее чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Сложные погодные условия в совокупности с активным таянием снега из-за положительных температур воздуха сохранятся и сегодня. Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра подчеркнул, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города.Отмечается, что бригады ГУП "Мосводосток" и других городских предприятий дежурят на улицах столицы: очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. Для очистки скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи задействованы автовышки."Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - указывается в сообщении.
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москва, петр бирюков, мосводосток, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Погода
13:13 12.12.2022
 

Бирюков: городские службы Москвы усиленно работают из-за ледяных дождей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей в городе, менее чем за сутки местами выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Менее чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Сложные погодные условия в совокупности с активным таянием снега из-за положительных температур воздуха сохранятся и сегодня. Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра подчеркнул, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний города.
Отмечается, что бригады ГУП "Мосводосток" и других городских предприятий дежурят на улицах столицы: очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. Для очистки скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи задействованы автовышки.
"Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - указывается в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосводостокПогода
 
 
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