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В Монголии пообещали ужесточить наказание за злоупотребление властью - РИА Новости, 12.12.2022
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В Монголии пообещали ужесточить наказание за злоупотребление властью
В Монголии пообещали ужесточить наказание за злоупотребление властью - РИА Новости, 12.12.2022
В Монголии пообещали ужесточить наказание за злоупотребление властью
Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар на фоне протестов из-за возможного хищения угля пообещал, что в стране ужесточат наказание за... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:02
2022-12-12T11:02
в мире
монголия
улан-батор
китай
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар на фоне протестов из-за возможного хищения угля пообещал, что в стране ужесточат наказание за злоупотребление властью, сообщает местный портал ikon.mn.По сообщению портала, глава минюста Монголии выступил с обращением об обширном проекте изменений Уголовного кодекса страны. Он отметил, что для утверждения кодекса потребуется большой срок, поэтому в течение недели будет пересмотрен только пункт "О злоупотреблении властью, должностными полномочиями и влиянием"."Так, в случае, если должностное лицо обвиняется в коррупции и злоупотреблении полномочий, то наказание, приговор будут приводиться без смягчающих обстоятельств; должностное лицо будет лишено права занимать общественные должности сроком на 10-20 лет. Никто не может быть признан виновным без расследования", - говорится в сообщении портала.Кроме того, минюст сообщил, что во вторник правоохранительные органы предварительно назовут связанных со злоупотреблением полномочий лиц.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь.
https://ria.ru/20221207/protest-1837013644.html
https://ria.ru/20221209/zaderzhanie-1837649008.html
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в мире, монголия, улан-батор, китай
В мире, Монголия, Улан-Батор, Китай
11:02 12.12.2022
 
В Монголии пообещали ужесточить наказание за злоупотребление властью

Глава Минюста Монголии Нямбаатар пообещал ужесточить наказание за злоупотребление властью

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар на фоне протестов из-за возможного хищения угля пообещал, что в стране ужесточат наказание за злоупотребление властью, сообщает местный портал ikon.mn.
По сообщению портала, глава минюста Монголии выступил с обращением об обширном проекте изменений Уголовного кодекса страны. Он отметил, что для утверждения кодекса потребуется большой срок, поэтому в течение недели будет пересмотрен только пункт "О злоупотреблении властью, должностными полномочиями и влиянием".
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"Так, в случае, если должностное лицо обвиняется в коррупции и злоупотреблении полномочий, то наказание, приговор будут приводиться без смягчающих обстоятельств; должностное лицо будет лишено права занимать общественные должности сроком на 10-20 лет. Никто не может быть признан виновным без расследования", - говорится в сообщении портала.
Кроме того, минюст сообщил, что во вторник правоохранительные органы предварительно назовут связанных со злоупотреблением полномочий лиц.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь.
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