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В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования - РИА Новости, 12.12.2022
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В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования
В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования - РИА Новости, 12.12.2022
В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования
Парламент Молдавии одобрил в I чтении проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования, согласно которому стоимость медстраховки вырастет в три... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:26
2022-12-12T17:26
молдавия
парламент молдавии
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в I чтении проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования, согласно которому стоимость медстраховки вырастет в три раза, сообщила пресс-служба законодательного органа."Набрав 57 голосов, проект был одобрен в первом чтении. Проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год одобрен в первом чтении голосами 57 депутатов. Граждане, которые должны застраховаться, смогут купить обязательный медицинский полис за 12 600 леев (650 долларов вместо 210 долларов - ред.)", - сообщается на сайте парламента.Министр здравоохранения Алла Немеренко объяснила, что расчет суммы взносов по медицинскому страхованию возвращается в правовое русло привязки ее к заработной плате. При этом ликвидируется дискриминация граждан, которые вносят вклад в формирование этих фондов, уплачивая 9% от заработной платы. Впрочем, в период с 1 января по 31 марта медполис можно будет купить по старой цене.Также проект Закона о фондах АОАМ на 2023 год предусматривает покрытие расходов на повышение зарплат медперсоналов, одобренное в октябре этого года.
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молдавия, парламент молдавии
Молдавия, Парламент Молдавии
17:26 12.12.2022
 
В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования

Парламент Молдавии одобрил проект, согласно которому цена медстраховки может вырасти втрое

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в I чтении проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования, согласно которому стоимость медстраховки вырастет в три раза, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Набрав 57 голосов, проект был одобрен в первом чтении. Проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год одобрен в первом чтении голосами 57 депутатов. Граждане, которые должны застраховаться, смогут купить обязательный медицинский полис за 12 600 леев (650 долларов вместо 210 долларов - ред.)", - сообщается на сайте парламента.
Министр здравоохранения Алла Немеренко объяснила, что расчет суммы взносов по медицинскому страхованию возвращается в правовое русло привязки ее к заработной плате. При этом ликвидируется дискриминация граждан, которые вносят вклад в формирование этих фондов, уплачивая 9% от заработной платы. Впрочем, в период с 1 января по 31 марта медполис можно будет купить по старой цене.
Также проект Закона о фондах АОАМ на 2023 год предусматривает покрытие расходов на повышение зарплат медперсоналов, одобренное в октябре этого года.
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