https://ria.ru/20221212/moldaviya-1838137353.html

В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования

В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования - РИА Новости, 12.12.2022

В Молдавии в три раза может подорожать обязательный полис медстрахования

Парламент Молдавии одобрил в I чтении проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования, согласно которому стоимость медстраховки вырастет в три... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:26

2022-12-12T17:26

2022-12-12T17:26

молдавия

парламент молдавии

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в I чтении проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования, согласно которому стоимость медстраховки вырастет в три раза, сообщила пресс-служба законодательного органа."Набрав 57 голосов, проект был одобрен в первом чтении. Проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год одобрен в первом чтении голосами 57 депутатов. Граждане, которые должны застраховаться, смогут купить обязательный медицинский полис за 12 600 леев (650 долларов вместо 210 долларов - ред.)", - сообщается на сайте парламента.Министр здравоохранения Алла Немеренко объяснила, что расчет суммы взносов по медицинскому страхованию возвращается в правовое русло привязки ее к заработной плате. При этом ликвидируется дискриминация граждан, которые вносят вклад в формирование этих фондов, уплачивая 9% от заработной платы. Впрочем, в период с 1 января по 31 марта медполис можно будет купить по старой цене.Также проект Закона о фондах АОАМ на 2023 год предусматривает покрытие расходов на повышение зарплат медперсоналов, одобренное в октябре этого года.

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молдавия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

молдавия, парламент молдавии